Окупанти на Луганщині примушують людей отримати паспорт РФ до 1 січня
У Луганській області російські загарбники до 1 січня примушують мешканців отримати російський паспорт
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.
"Окупанти дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні", - заявив Гайдай.
За його словами із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключної за наявності індивідуального особового рахунку.
"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей", - додав Гайдай.
- Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня. У домівках херсонців просили "правильно" проголосувати під дулами автоматів. Голосували також росіяни, які приїхали до Херсона. Також збирачі голосів "референдуму" просили проголосувати за померлих та за тих, хто виїхав.
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