Окупанти на Луганщині примушують людей отримати паспорт РФ до 1 січня

Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Окупанти дали населенню трохи більше двох місяців, аби отримати паспорт РФ. Раніше, у переважній більшості, то були популізм та бажання самих жителів регіону. Тепер вже не запитують – хочеш або ні", - заявив Гайдай.

За його словами із 1 січня будь-які виплати – зарплата, соціальні, грошові перекази – здійснюватимуться виключної за наявності індивідуального особового рахунку.

"Однак щоб його відкрити, потрібно мати паспорт РФ. Безпосередньо силою не примушують – просто залишають без грошей", - додав Гайдай.

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