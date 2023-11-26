Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Відомо, що ЗСУ в районі Херсона повільно просуваються вперед. Вони будуть продовжувати рух, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад. Тому я думаю, що переломний момент, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області точно настане, це лише питання часу. Можливо це не станеться цієї зими, але думаю, що на двох напрямках будуть просуватися вперед, поки щось не станеться. Тому треба молитися, щоб росіяни насправді просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно", - сказав він.

За його словами, українські військові не можуть просуватися швидше у Запорізькій області і цьому є пояснення.

"Хлопці та дівчата зараз розумно воюють у Запорізькій області, просуваючись вперед настільки впевнено, наскільки це можливо. Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і складність ведення бою", - підкреслив Грант.

Він вважає, що Росія була готова до того, що ЗСУ вдасться перетнути Дніпро.

"Це створить їм проблеми з резервами. Тепер вони повинні вирішити чи виставляти людей на схід від Авдіївки, чи залучити "найкращих" з Авдіївки і перекинути перед Херсоном", - додав він.