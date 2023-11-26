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Окупанти не зможуть зупинити рух ЗСУ на Херсонщині, - полковник Грант про переломний момент війни

26 листопада, 2023 неділя
10:00
Війна з Росією Карта. Херсон_2211

Британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант прокоментував дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини та Запоріжжі 

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо". 

"Відомо, що ЗСУ в районі Херсона повільно просуваються вперед. Вони будуть продовжувати рух, оскільки Росія зараз не має можливості відтіснити їх назад. Тому я думаю, що переломний момент, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області точно настане, це лише питання часу. Можливо це не станеться цієї зими, але думаю, що на двох напрямках будуть просуватися вперед, поки щось не станеться. Тому треба молитися, щоб росіяни насправді просто не змогли впоратися з трьома фронтами одночасно", - сказав він.

За його словами, українські військові не можуть просуватися швидше у Запорізькій області і цьому є пояснення.

"Хлопці та дівчата зараз розумно воюють у Запорізькій області, просуваючись вперед настільки впевнено, наскільки це можливо. Вони не можуть просуватися швидше через міни, недостатню кількість артилерії і складність ведення бою", - підкреслив Грант.

Він вважає, що Росія була готова до того, що ЗСУ вдасться перетнути Дніпро.

"Це створить їм проблеми з резервами. Тепер вони повинні вирішити чи виставляти людей на схід від Авдіївки, чи залучити "найкращих" з Авдіївки і перекинути перед Херсоном", - додав він.

  • 14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції та підготуватися до наступу на лівий берег у Херсонській області. 

  • 20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

  • В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

  • 20 жовтня ISW констатував, що українські наступи на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабнішими, ніж ті рейди, що були раніше. 

  • Станом на 1 листопада українські військові намагалися прорвати російську оборону біля Піщанівки та Пойми. Також ЗСУ утримують позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе.

  • 10 листопада Інститут вивчення війни зазначав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки - Нова Каховка в Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку

  • 20 листопада Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь" розповів, що українські морські піхотинці знищили кілька вантажівок ворога на трасі Олешки - Нова Каховка

  • 22 листопада голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що окупанти вивозять із лівобережжя Херсонщини цінні речі та документацію.

  • 24 листопада директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Михайло Самусь заявив, що Сили оборони України продовжують контрнаступ.

Україна
Росія
Запоріжжя
військові
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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Контрнаступ ЗСУ
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