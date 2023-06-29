Про це інформує пресслужба Bellingcat.

Дамба розташована в межах лінії оборони Росії, яка обходить Токмак. Після того, як її побудували на початку травня, річка Токмачка розлилася на схід від міста і залляла найближчі поля.

Фото: Bellingcat

Сліди від шин свідчать, що дамбу можуть також використовувати як переправу. За даними супутникових знімків Planet Labs, сліди до місця дамби з’явилися 3 травня, а 6 травня річка Токмачка була перекрита.

Рівень води на східному боці дамби продовжував підійматися до червня.

Росія декілька місяців готувала оборону від українського контрнаступу на півдні. Багатошарова оборона складається з декількох ліній мін, протитанкових ярів, бетонних перешкод і траншей, що охоплюють всю лінію фронту на значній глибині. Підняття рівня води в річці Токмачка може бути частиною більшої стратегії, спрямованої на затримання просування українських сил. Зокрема, це може бути частиною стратегії з затримання східного оточення Токмака у разі українського прориву недалеко від міста.

Фото: Bellingcat

Центр журналістських розкриттів заявив, що це є частиною плану росіян зі створення водяних бар’єрів для українського протинаступу.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Згодом міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.