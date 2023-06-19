ООН закликає Росію забезпечити доступ до районів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Організація Об'єднаних Націй закликала Росію дозволити постачання гуманітарної допомоги в райони, які постраждали внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС
Про це пише SkyNews.
За даними ООН, Москва наразі відхиляла запит на доступ до територій, які перебувають під її тимчасовим військовим контролем.
"ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують", - йдеться у повідомленні.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- Через підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській та Миколаївській областях у зоні ризику опинилися 147 закладів культури та мистецької освіти.
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- Станом на вечір суботи, 17 червня, відомо про 16 загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС.
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