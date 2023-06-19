ООН закликає Росію забезпечити доступ до районів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Про це пише SkyNews.

За даними ООН, Москва наразі відхиляла запит на доступ до територій, які перебувають під її тимчасовим військовим контролем.

"ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу. Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують", - йдеться у повідомленні.