OpenAI випустить для великого бізнесу нову версію ChatGPT

Про це інформує Reuters.

ChatGPT Enterprise пропонує більшу безпеку, конфіденційність і швидший доступ до технології OpenAI, заявили в компанії. Першими клієнтами стали компанії Block, Carlyle та Estee Lauder.

Із запуском нової версії OpenAI сподівається, що роботодавці почуватимуться комфортно, використовуючи ChatGPT на роботі.

Повідомляється, що ChatGPT Enterprise відкриває доступ до свого сервісу для підприємств, які не користуються Azure, хмарною платформою Microsoft. OpenAI та Microsoft раніше надавали подібні послуги, і невідомо, чи є між ними конкуренція за клієнтами.

На питання, чи бореться ChatGPT Enterprise з Microsoft за клієнтами, представник OpenAI сказав: "Клієнти можуть вибрати, яка платформа підходить для їхнього бізнесу".

Що відомо про ChatGPT

ChatGPT - це безплатний чат-бот від OpenAI, який запустили 30 листопада 2022 року. Чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI, здатний працювати в діалоговому режимі, підтримує запити природними мовами. Має широкі можливості: написання коду, створення текстів, можливості перекладу, отримання точних відповідей і використання контексту діалогу для відповідей.

OpenAI співпрацює з Microsoft і продає доступ до своїх моделей штучного інтелекту.

18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України. Програма не працює лише на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

2 червня мобільний застосунок із чат-ботом від OpenAI ChatGPT став доступним в Україні. Тоді ним могли скористатися лише власники гаджетів на операційній системі iOS.

5 липня стало відомо, що надпопулярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, запущений у листопаді, вперше в червні отримав менший щомісячний трафік на своєму вебсайті.

23 липня компанія OpenAI анонсувала запуск додатка ChatGPT для Android.

Microsoft Corp. в Японії запустить ізольовану версію свого чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT, який буде здатний обробляти секретну інформацію державних органів та конфіденційні дані корпорацій.

Деякі з найбільших у світі рекламодавців, від харчового гіганта Nestle до багатонаціональної компанії споживчих товарів Unilever, експериментують із використанням генеративного програмного забезпечення ШІ, такого як ChatGPT і DALL-E, для скорочення витрати та підвищення продуктивності.