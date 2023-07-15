ПАР має "вчинити правильно", коли Путін приїде на саміт БРІКС, - прокурор МКС Карім Хан

Про це прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан повідомив у коментарі CNN.

"Південна Африка десятиліттями потерпала від злочинів проти людства, злочинів апартеїду, і я не думаю, що їм потрібні мої уроки", - зауважив він.

У цьому контексті Хан нагадав, що ПАР добровільно стала учасницею Міжнародного кримінального суду.

"Вони знають, що таке закон, і я думаю, що вони вчинять правильно. І ми оцінимо, що насправді відбудеться на саміті БРІКС та відреагуємо відповідним чином", - додав прокурор МКС.

Довідково: БРІКС - група найбільших за площею країн, що розвиваються. До групи входять Бразилія, Росія, Індія, КНР та ПАР. БРІКС вважається суперником блоку G7, до якого входять країни з провідними світовими економіками - США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.

Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Серій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.