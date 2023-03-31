Українська авіація успішно застосовує "розумні" бомби

Українська бойова авіація успішно застосовує "розумні" бомби західного зразка JDAM у протистоянні з російською окупаційною армією, повідомив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Ми використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи меншої потужності, але надзвичайно високоточні. Хотілось би мати таких бомб побільше для успіхів на фронті", - сказав він.

Варто зазначити, що JDAM - це комплекти обладнання на основі технології GPS.

Сили оборони на Півдні знищили пункт управління дронами

Сили оборони на Півдні знищили 17 рашистів, станцію радіоелектронної боротьби, наземний пункт управління дронами армії Росії, інформує ОК "Південь".

Українські бійці також ліквідували два міномети, стільки ж дронів-розвідників, танк і дві одиниці автобронетехніки. Крім того, оборонці знищили склад боєприпасів російської протиповітряної оборони, польовий пункт боєпостачання і спостережний пункт.

ЗСУ уже можуть сформувати два батальйони "леопардів"

Сили оборони України вже можуть формувати два танкові батальйони з Leopard 2. Трохи пізніше може бути сформований третій. Про це в ефірі Еспресо заявив головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Хотілось би чути не раз на декілька місяців про постачання бригадних комплектів бойових машин, а частіше. Відносно Leopard, то з огляду на повідомленні від Польщі, Німеччини, Португалії та інших країн, які передали саме Leopard 2 - їх вистачає, щоб сформувати два повноцінних танкових батальйони", – сказав Катков.

Катков додав, що це доволі значна сила, бо у танковій бригаді їх три.

Україна отримала від Канади $1,8 млрд пільгового кредиту

Державний бюджет України отримав від Канади 2,4 млрд канадських доларів ($1,8 млрд) у межах пільгового кредитування, повідомляє Міністерство фінансів.

"Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором", – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Старобільському районі окупанти розшукують 50 дезертирів

З військових підрозділів російської армії все активніше тікають солдати.

"Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували", – повідомляє Генштаб ЗСУ.