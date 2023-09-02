"Першим публічно виступив за передачу F-16 Україні": Кулеба подякував очільнику МЗС Нідерландів, який іде у відставку

Про це Кулеба написав у твіттері.

"Коли Вопке Гукстра іде з посади, дякую йому за створення коаліції для зміцнення Європи. Він першим публічно виступив за передачу Україні F-16. Тепер це реальність завдяки президенту України Зеленському та прем'єру Нідерландів Марку Рютте. Вопке, бажаю тобі успіхів у майбутніх починаннях", – написав Кулеба.

У п'ятницю, 1 вересня, Вопке Гукстра повідомив, що подав заяву про відставку королю Нідерландів.

"Для мене було винятковою честю служити в країні міністром закордонних справ і віце-прем'єр-міністром", – додав він.

Гукстра додав, що починає готуватися до роботи у Брюсселі на посаді єврокомісара з питань клімату.

У вівторок президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що вирішила запропонувати Єврораді та Європарламенту призначити Гукстру на посаду єврокомісара з питань клімату.

"Пан Гукстра продемонстрував сильну мотивацію для цієї посади та велику відданість Європейському Союзу. Він також має відповідний професійний досвід", – зазначила фон дер Ляєн.

F-16: внесок Нідерландів

11 липня Україна підписала меморандум про створення коаліції для підготовки пілотів на винищувачах F-16 з 11 державами-партнерами. Меморандум з Україною підписали Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

20 серпня Володимир Зеленський поїхав до Нідерландів для обговорення з прем'єр-міністром Марком Рютте, зокрема, постачання винищувачів F-16. За словами президента, відбулася "проривна домовленість". Відтак Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть Україні 42 винищувачі F-16.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на VI Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє" заявила, що країна намагатиметься передати літаки якнайшвидше

Що відомо про винищувачі F-16 для України

21 травня президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ. Також радник Міноборони Юрій Сак заявив, що Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

У липні голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16, ймовірно, будуть літати в небі України до кінця березня 2024 року.

16 липня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Штати не відкладатимуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16, Байден дозволив європейським країнам розпочати тренування.

22 липня Салліван також сказав, що українські пілоти розпочнуть навчання на винищувачах F-16 у найближчі кілька тижнів.

11 серпня повідомлялося, що перша група українських пілотів завершить навчання на винищувачах F-16 не раніше наступного літа. Початку бойової підготовки передуватимуть 4-місячні мовні курси.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся в Україні з начальником генштабу ЗС Словаччини. Серед тем обговорення було навчання пілотів на винищувачах F-16.

12 серпня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки можуть долучитися до тренувань українських пілотів на винищувачах F-16 на своїй території, якщо "буде досягнуто потенціалу для навчання в Європі".

Згодом речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Еспресо розповів, що робота щодо передачі F-16 Україні ведеться щодня: процес перемовин складний - всі країни, які входять до складу "авіакоалції" ухвалюють колегіальне рішення.

А президент Румунії Клаус Йоганніс підтвердив, що країна навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16: там відкриють регіональний навчальний центр.

17 серпня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна не зможе отримати від західних партнерів винищувачі F-16 найближчої осені чи зими, тож необхідно посилити ППО. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що партнери стали ближче до надання F-16 Україні, а очільник МЗС Дмитро Кулеба натякнув на хороші новини незабаром.

18 серпня стало відомо, що віцепрем'єр Нідерландів Вопке Хукстра підтвердив, що 17 серпня Сполучені Штати Америки схвалили відправку в Україну багатоцільових винищувачів F-16

Також 18 серпня радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван під час пресконференції підтвердив інформацію про схвалення передачі Данією та Нідерландами F-16 Києву.

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував партнерам зі США, Данії та Нідерландів, які готові надати Україні винищувачі F-16 після завершення навчання наших пілотів.