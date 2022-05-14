Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Слова Рогозіна і всіх інших – це намір прислужити Путіну, спроба показати, що вони також погрожують Фінляндії та Швеції. Проте ці погрози не матимуть жодного раціонального втілення. НАТО – достатньо потужний військово-політичний альянс, і тепер РФ замість 1300 км кордону з країнами НАТО, РФ буде мати вдвічі більше – 2500 км. Це показую всю "глибину" стратегічного мислення Кремля та самого Путіна", – зауважив політолог.



Також експерт додав, що РФ своїми діями ще більше наблизила Північноатлантичний альянс. Зокрема через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, уже цього року Фінляндія, яка безпосередньо межує з РФ, та Швеція стануть остаточними країнами-членами НАТО.



“Після того як Фінляндія стане членом НАТО, з її території звичайна зброя, навіть не ядерні ракети, а зброя наземного базування зможе накрити Петербург – рідне місто "таварища" Путіна, "город трьох революцій"", – сказав він.



Фінляндія і Швеція планують подати заявки на вступ в НАТО після 15 травня

11 травня Фінляндія та Швеція підписали безпекову угоду з Великою Британією на тлі зростання загроз у регіоні

13 травня міністр оборони Петер Гульквіст заявив, що Швеція готова до реакції РФ на інтеграцію країни до НАТО