Погрози Фінляндії та Швеції від російських чиновників — це спроба прислужити Путіну, — політолог Магда
Політолог Євген Магда переконаний, світ повинен не "дивитись мультики про надзвукові ракети РФ", а зважати на реальні факти спроможності армії Росії, які, зокрема, видно під час війни в України. Відтак світ має розуміти, ці погрози Російської Федерації не мають жодного раціонального втілення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Слова Рогозіна і всіх інших – це намір прислужити Путіну, спроба показати, що вони також погрожують Фінляндії та Швеції. Проте ці погрози не матимуть жодного раціонального втілення. НАТО – достатньо потужний військово-політичний альянс, і тепер РФ замість 1300 км кордону з країнами НАТО, РФ буде мати вдвічі більше – 2500 км. Це показую всю "глибину" стратегічного мислення Кремля та самого Путіна", – зауважив політолог.
Також експерт додав, що РФ своїми діями ще більше наблизила Північноатлантичний альянс. Зокрема через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, уже цього року Фінляндія, яка безпосередньо межує з РФ, та Швеція стануть остаточними країнами-членами НАТО.
“Після того як Фінляндія стане членом НАТО, з її території звичайна зброя, навіть не ядерні ракети, а зброя наземного базування зможе накрити Петербург – рідне місто "таварища" Путіна, "город трьох революцій"", – сказав він.
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