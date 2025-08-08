Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна політика Керівники НАБУ й САП просять СБУ оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду з боку їхніх фахівців

Керівники НАБУ й САП просять СБУ оприлюднити матеріали слідства у справі про держзраду з боку їхніх фахівців

Олена Будько
8 серпня, 2025 п'ятниця
13:41
політика НАБУ та САП

Двоє співробітників Національного антикорупційного бюро України перебувають під вартою за звинуваченням у державній зраді

Зміст

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна розповів директор НАБУ Семен Кривонос.  "Відразу було розпочато два внутрішні службові розслідування в НАБУ, скерували звернення до СБУ з проханням надати матеріали, які підтвердили б причетність цих двох співробітників до російського впливу", – сказав він. 

Він зазначив, що наразі затягується апеляційне оскарження міри запобіжних заходів стосовно згаданих працівників Бюро.

Семен Кривонос наголосив, що СБУ не надало дозволу на оголошення матеріалів на публіку. Однак він планує звертатися по додаткові матеріали. 

"Я проситиму дозволу опублікувати ці матеріали, бо не вбачаю, що їх треба приховувати від суспільства,  колективу та міжнародних партнерів. Також просив би СБУ опублікувати всі наявні матеріали щодо цих співробітників", – наголосив Семен Кривонос. 

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко також вважає, що СБУ має відкрито опублікувати матеріали обвинувачення в держзраді проти двох детективів НАБУ.

"На мою думку, матеріалів, які були надані у медіа, недостатньо для того, щоб утримувати двох фахівців НАБУ під вартою у підозрі про державну зраду. Ці справи мають значний резонанс, вони пов’язані з цією спланованою атакою на антикорупційні органи. Після чого було рішення, яке позбавило нас незалежності. Зараз ситуація з НАБУ та САП виправлена, але не з цими детективами. Правильним рішенням буде відкритість СБУ, щоб всі переконались, що є обґрунтовані підозри", – наголосив Олександр Клименко.

Він додав, що зараз колектив антикорупційного органу переконаний: детективи сидять за результатами своїх розслідувань, це певна помста від служби безпеки.

Що передувало

Зранку 21 липня представники Служби безпеки й Офісу генпрокурора провели масштабну спецоперацію з нейтралізації російського впливу на детективів Національного антикорупційного бюро в різних регіонах України. Також з обшуками прийшли до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

22 липня ВРУ ухвалила, а президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, деякі пункти якого обмежували повноваження НАБУ й САП і підпорядковували їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис  Зеленського.

Після цього голосування тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Євросоюз висловив серйозне занепокоєння ухваленням закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який мав би повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента. Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".

