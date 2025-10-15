За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію

Це рішення ухвалили на тлі скандалу навколо російського паспорта мера Одеси Геннадія Труханова. Більше про постать Сергія Лисака та що про нього відомо – розповість Еспресо.

Новий етап управління Одесою

Одеса у 2022 році, фото: reuters

15 жовтня президент офіційним указом оголосив про створення Одеської міської військової адміністрації. Цьому передувала відповідна петиція, яку опублікували 24 вересня і яка зібрала понад 25 тис. підписів, де мовилося про зростання безпекових ризиків. Президент Зеленський відповів на петицію, доручивши головкому ЗСУ Олександру Сирському та голові Одеської ОВА Олегу Кіперу "перевірити інформацію та вжити заходів".

"Одеса заслуговує на більший захист і більшу підтримку. Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді", - сказав напередодні Володимир Зеленський.

Загалом утворення Одеської міської військової адміністрації стало несподіванкою, адже подібна структура створюється лише тоді, коли місто має особливе стратегічне значення або виникають сумніви в ефективності місцевої влади.

Та найважливішою, з медійної точки зору, причиною такого рішення стало підтвердження СБУ російського громадянства у чинного мера Одеси Геннадія Труханова. Цей факт викликав миттєві юридичні наслідки – 14 жовтня Володимир Зеленський позбавив Труханова українського громадянства. Хоча варто сказати, що про російський паспорт Труханова експертами говорилося вже роками, та саме зараз це стало для влади підставою й можливістю перейти до рішучих дій – створити військову адміністрацію й передати управління містом у "більш надійні" руки.

"У ЦВК чомусь запитань не було під час останніх виборів 2020 року, коли містяни обрали міським головою Геннадія Леонідовича Труханова. Зараз з'явилися. Ця тематка піднімається, наскільки я пам'ятаю, ще з 14-го року і через суд були докази, що міського голови немає громадянства. Тут ця тематка знову спливла. Тобто я вважаю, що відбувається ситуація така сама, як була в місті Чернігів, коли позбавили виконання обов'язків міського голову Матрощенко. І я вважаю, що те ж саме плюс-мінус відбувається і в Одесі. Тобто це політичні ігрища, які, на жаль, не дуже добре відгукнуться на населенні", - сказав Еспресо депутат Одеської міськради, волонтер Андрій Вагапов.

Сам Труханов заявив, що рішення вважає політичним і має намір його оскаржити, оскільки в нього "не було і немає російського громадянства". Проте влада не стала чекати судових рішень – контроль над містом передали військовим адміністраторам. Хоча за законом, щоб позбавити Труханова крісла мера потрібна більшість голосів у міській раді Одеси. Тому питання офіційного контролю над містом ще залишається відкритим.

Хто такий Сергій Лисак

фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Новим очільником Одеси став бригадний генерал Сергій Лисак. До цього він 2,5 роки очолював Дніпропетровську обласну військову адміністрацію, де вважався досить ефективним, а головне відданими владним управлінцем у воєнний час.

"Сьогодні закінчую свою роботу на посаді начальника Дніпропетровської ОВА. Позаду – чималий шлях, пройдений за понад 2,5 роки. Він був сповнений викликів, перед якими ворог ставив щодень. Втім, з командою не відступали від чітких пріоритетів. Серед них – допомога Силам оборони, розвиток ветеранської політики, соціального, реабілітаційного та освітнього напрямків. І попереду – не менш відповідальні задачі", - написав Лисак.

До переходу в цивільну владу Лисак довго працював у Службі безпеки України. Він пройшов шлях від оперативного працівника до керівника регіональних управлінь СБУ – спершу в Житомирській, а потім у Дніпропетровській області.

Під час війни Сергій Лисак не залишився осторонь бойових дій. Він брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, за що отримав низку нагород. У ті дні він займався "виявленням шпигунів, розвідників, контрдиверсійною роботою". У розпал повномасштабної війни у кінці березня 2022 року він отримав військове звання бригадного генерала.

Коли в лютому 2023 року президент звільнив Валентина Резніченка після корупційного скандалу, саме Лисак став його наступником і стабілізував ситуацію в Дніпропетровській області.

"У кожен регіон, коли приїжджаєш, ментальність людей відрізняється. І південь, схід, захід – в регіоні, в кожного свій менталітет, цінності. Але попри це нам потрібно адаптуватися і робити ту роботу і визначені задачі Верховного головнокомандувача, виконувати в будь-якому випадку ", - сказав Лисак виданню Суспільне після свого призначення.

Загалом про Сергія Лисака є дуже мало інформації у публічному доступі. Як відзначає BBC, навіть дати дня народження немає в офіційних публікаціях про нього. У виданні пов’язують це з довгою роботою в СБУ. Також у BBC підкреслюють його виражену хорошу фізичну форму, яка свідчить про любов до спорту (він займається греко-римською боротьбою та є віцепрезидентом української федерації цього виду спорту).

Відомо, що Лисак одружений та має дитину.

Репутація і стиль керівництва

фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Сергія Лисака вважають системним і дисциплінованим чиновником, який орієнтований на військову логіку управління. Він уникає публічності, рідко дає інтерв’ю, натомість відомий як керівник, що робить ставку на безпеку і порядок, чого, власне, від нього і вимагають.

У Дніпрі владна вертикаль цінували його за злагоджену взаємодію з військовими та правоохоронцями, а також за координацію відновлювальних робіт після обстрілів.

"Я не збираюся ні з ким, ні про що домовлятися. Є чіткі функціональні обов’язки, які люди повинні виконувати… Розумію, що з багатьма людьми нам не по дорозі. І запевняю, що ці люди вже написали заяви за власним бажанням про звільнення", - казав Лисак, коли прийшов керувати на Дніпропетровщині.

Водночас медійники відзначають, що Лисак – людина системи СБУ, що викликає певну настороженість. Прямих корупційних звинувачень на його адресу немає, але скептики вважають, що його стиль може бути надмірно "силовим" для цивільного міста.

Чому саме він і чому зараз

фото: Суспільне

Призначення саме Сергія Лисака можна сприймати як сигнал. По-перше, Одеса – це стратегічне місто, портове і прифронтове, де давній вплив проросійських структур залишається ризиком. По-друге, після підтвердження російського паспорта Труханова влада не могла допустити керування містом людиною з подвійною лояльністю. Хоч залишається питання, чому цього паспорта не помічали раніше? А це веде до думок про політичні розправи.

"Проблема назріла давно – зараз це очевидний крок, який повинен знайти підтримку в суспільстві. … Війна триває – як ззовні, так і всередині. Виграти один фронт без іншого неможливо. Втім, хочу вірити, що відставка Труханова – це не самоціль. Запит на зміни сильний як ніколи – це наш спільний шанс створити щось більше й утвердити новий концепт української Одеси", - вважає Мирослав Откович, український журналіст, офіцер ЗСУ.

Справді, створення військової адміністрації дозволяє центральній владі взяти під контроль не лише оборонну, а й суспільну та економічну ситуацію в Одесі. Сам Лисак має вже досвід керування регіоном у воєнний час, це стало вирішальним аргументом при його призначенні.

Натомість журналіст, співзасновник незалежної групи "Наші гроші" Юрій Ніколов сказав Еспресо, що діяльність Геннадія Труханова потрібно розслідувати згідно з законом, а не "позбавляти його громадянства, щоб усунути від управління містом".

"Ситуація виглядає так, що його просто по закону не змогли притягнути до відповідальності, а тому вирішили позбавити його громадянства. Тепер він не українець, має залишити посаду в Одесі і їм потрібне управління містом без нього. Це історія про те, як право сили перемогло силу права, а це вже ознака Росії. Саме в Росії відбуваються такі речі. Тому, на жаль, мій песимістичний висновок з цього всього, що замість того, щоб посадити корупціонера по закону, позбавляємо його громадянства. І тепер же цілком зрозуміло, що буде введено управління містом СБУ", - відзначив Ніколов.

Народний депутат України Микола Княжицький теж вважає, що позбавлення громадянства і накладання санкцій на громадян України "стають зручним інструментом політичної боротьби".

"Я не виправдовую Геннадія Труханова. Його опір деколонізації й декомунізації, проросійська політика та дії, у яких його обґрунтовано звинувачують українські активісти, є ганебними. Він має відповідати перед законом. Але – відповідати за законом! А не через бажання взяти під контроль фінансові потоки в його місті", - каже Княжицький.

Зауважимо, що Одеса вже не вперше стикається з історією, де фігурують паспорти та ігри за владу. Зокрема, відомий кейс з Міхеїлом ‎Саакашвілі, коли колишній президент Грузії очолював Одеську обласну державну адміністрацію, а згодом після конфлікту з владою був позбавлений українського громадянства. Тоді, як і тепер, історія з паспортами, ймовірно, стала частиною ширшої боротьби за вплив у стратегічному для країни місті.

