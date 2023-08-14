Про це він розповів в етері Еспресо.

"Зараз Роман Червінський перебуває під арештом і питання у тому, що багато, хто говорить, та і я не бачу з матеріалів справи, що Роман злодій чи зрадник. Він завжди працював на користь України, ми бачили його державні нагороди за час служби й у ГУР, і у СБУ. Романа Червінського треба однозначно повернути, щоб він працював на користь України, а не сидів за ґратами, бо це злочин, за який, я впевнений, буде хтось відповідати", - підкреслив полковник СБУ.

Роман Костенко зауважив щодо справи генерала Марченка та повернення його для оборони Миколаєва. Генерала звинувачували у начебто у протиправних діях, а він у черговий раз довів, що все робить задля України.

"Але я скажу, що справа по Марченку досі не закрита, а призупинена. Генерал воює, отримав орден за оборону Миколаєва, вніс великий внесок у те, що Україна залишилася чорноморською державою, державою з морем. Все що, робилося на Миколаївському напрямку - важлива стратегічна перемога і заслуга багатьох командирів, солдат, мерів, голів ВА, звичайно, не тільки Марченка", - зазначив Костенко.

Нардеп зауважив, що потрібно ламати тенденцію щодо політичних статей, які застосовуються до бойових офіцерів під час війни.

"Ми будемо це ламати. Зараз більшість у нашій країні – військові. Ми маємо розуміти, що прийде час, коли військовим треба буде себе захищати. У нас є військові, які виконують бойові завдання, однак ще вчора не мали відношення до військової служби. Вони вже показали, що гідні цієї країни й захищають її, не дивлячись на те, ким були вчора. Для країни дуже важливою є справедливість. А справи по Червінському, Марченко показують відсутність цієї справедливості, а вона має бути. Це люди, які показали, що дійсно готові за цю країну вмерти. Я бачив багато людей, які їхали на фронт, не розуміючи, чи повернуться назад. І справедливо, щоб держава їх підтримувала і ставила у приклад, а не тримала призупинену кримінальну справу, щоб у будь-який момент її поновити", - сказав пан Роман.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній ГУРівець. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Внаслідок цього відбувся ракетний обстріл аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, а 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

У СБУ наполягають, що виступали проти проведення цієї операції і вона проводилася попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів.

Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня.

Про справу генерала Марченка та участь в обороні Миколаєва

5 листопала 2019 року повідомлено, що у справі бронежилетів ДБР звинувачує генерал-майора Марченка через закупку нібито неякісної партії бронежилетів "Корсар".

Марченка та його заступника Сергія Поштаренка було заарештовано із правом внесення застави по 76 млн грн кожному. У подальшому суд зменшив заставу Марченку до 20 млн грн.

Державне бюро розслідувань вручило підозру власникові компанії "Темп-3000" - виробника бронежилетів "Корсар".

Міноборони перевірило якість бронежилетів у всіх можливих умовах і дійшло висновку, що вони відповідають усім технічним крітеріям замовлення.

17 грудня підозрюваний у справі про закупівлю бронежилетів для ЗСУ генерал-майор Дмитро Марченко вийшов із СІЗО під заставу у 20 млн грн

28 липня 2022 року Віталій Кім пояснив, чому просив Залужного повернути Марченка на Миколаївщину.

Марченко пояснив, у чому "тупість" російських заяв про одеський порт.

9 серпня генерал Дмитро Марченко заявив, що ще у березні росіяни проґавили шанс захопити Миколаїв.

28 серпня генерал Марченко попросив не присвячувати йому рекламних щитів після того, як мешканці Миколаєва встановили білборди з вдячністю за оборону міста