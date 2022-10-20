Про це заступник міністра оборони Польщі Марчин Очєпа повідомив в інтерв’ю Gazeta.pl.

"Пропозиція від Німеччини, яку ми отримали, була незадовільною пропозицією, тому що йшлося про передачу невеликої кількості танків і вона була б дуже розтягнута в часі", - пояснив заступник голови польського міноборони.

Очєпа зазначив, що польська сторона передала Україні "досить багато" танків, у порівнянні зокрема з Чехією.

"Якщо ми не змогли з німецької сторони як компенсацію отримати танки на рівні 40 одиниць, то щось не так… Відповідь, яку ми отримали: "у них є такі, а не інші можливості"… Німеччина не може дозволити собі передати нам більше техніки", – сказав він.

Нагадаємо, Польща передала Україні понад 200 танків радянського зразка, передусім Т-72. В обмін Німеччина мала передати сучасні танки Leopard.

Також Польща мала купити у Південної Кореї майже тисячу танків, понад 600 артилерійських систем та десятки винищувачів

Водночас Україна вже почала отримувати БМП-1 від Греції, про що також було домовлено в межах схеми кругового обміну з Німеччиною.

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