Попри аварійні відключення електроенергії - тепло та вода у Києві подаються в штатному режимі
Станом на ранок 23 грудня у столиці тепло та вода подаються в штатному режимі, пропри аварійні відключення електроенергії
Про це інформує Київська міська військова адміністрація.
"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти шляхом відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.
Повідомляється, що на верхніх поверхах знеструмлених багатоповерхівках можливий понижений тиск води.
Нині енергетики продовжують ліквідацію пошкоджень в енергосистемі столиці, тому в Києві досі діють аварійні відключення. Жителів столиці просять ощадливо ставитися до світла.
"Не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень. Разом все подолаємо! Віримо в Перемогу", - додав Попко.
Крім того, 23 грудня у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії, тож графіки наразі не діють.
- Нагадаємо, вночі 19 грудня ворог атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
- На ранок 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужностей. Усі області отримали ліміти споживання електроенергії, перевищення споживання яких призводить до аварійних обмежень.
- Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на вечір 21 грудня ситуація з постачанням електроенергії у столиці – найскладніша у країні.
- Станом на 21 грудня Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.
- Станом на 11:00 22 грудня в Україні зберігався значний дефіцит електроенергії, через що обленерго застосовували аварійні відключення споживачів в усіх областях. Ситуація з енергопостачанням в Києві продовжувала бути складною, більшість містян перебували без світла, діяли аварійні вимкнення.
- 22 грудня Шмигаль припустив, що вихід із найскладнішого випадку блекауту, за підрахунками українських енергетиків, може зайняти від семи до десяти днів.
- З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики частково відновили подачу світла на 78% пошкоджених армією РФ високовольтних підстанціях.
- Міністр енергетики 22 грудня заявив, що Україна стабілізує енергосистему до літа, якщо не буде нових обстрілів зі сторони Росії.
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