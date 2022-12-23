Про це інформує Київська міська військова адміністрація.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти шляхом відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Повідомляється, що на верхніх поверхах знеструмлених багатоповерхівках можливий понижений тиск води.

Нині енергетики продовжують ліквідацію пошкоджень в енергосистемі столиці, тому в Києві досі діють аварійні відключення. Жителів столиці просять ощадливо ставитися до світла.

"Не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень. Разом все подолаємо! Віримо в Перемогу", - додав Попко.

Крім того, 23 грудня у Києві та області продовжують застосовувати екстрені відключення електроенергії, тож графіки наразі не діють.

Нагадаємо, вночі 19 грудня ворог атакував Київ та область "шахедами". Силам ППО вдалося збити 18 безпілотників, проте є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.

На ранок 21 грудня в енергосистемі України зберігався значний дефіцит потужностей. Усі області отримали ліміти споживання електроенергії, перевищення споживання яких призводить до аварійних обмежень.

Гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що на вечір 21 грудня ситуація з постачанням електроенергії у столиці – найскладніша у країні.

Станом на 21 грудня Державна інспекція енергетичного нагляду під час першого етапу позапланових перевірок обленерго зафіксувала 193 порушення при застосуванні графіків відключень електроенергії.

Станом на 11:00 22 грудня в Україні зберігався значний дефіцит електроенергії, через що обленерго застосовували аварійні відключення споживачів в усіх областях. Ситуація з енергопостачанням в Києві продовжувала бути складною, більшість містян перебували без світла, діяли аварійні вимкнення.

22 грудня Шмигаль припустив, що вихід із найскладнішого випадку блекауту, за підрахунками українських енергетиків, може зайняти від семи до десяти днів.

З початку повномасштабного вторгнення українські енергетики частково відновили подачу світла на 78% пошкоджених армією РФ високовольтних підстанціях.

Міністр енергетики 22 грудня заявив, що Україна стабілізує енергосистему до літа, якщо не буде нових обстрілів зі сторони Росії.

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