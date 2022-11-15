Про це Петро Порошенко сказав в ефірі Deutsche Welle. П’ятий президент наголосив, що світ має бути ще рішучішим, аби зупинити російського диктатора.

"Я думаю, що це чудовий приклад, підсумок саміту G20, ключовий висновок, як Росія розуміє результати саміту – атакує об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Відразу після цього в Києві не стало світла. Зараз ми – на генераторі електроенергії, щоб мати можливість поговорити з вашими глядачами", – пояснює Порошенко.

"Не очікуйте, що ми зможемо досягти з ним компромісу. Уявіть, що вбивця прийшов до вас додому, вбив ваших дітей, зґвалтував вашу дружину, зайняв другий поверх вашого будинку, а потім відкрив двері і запропонував вам переговори про мир", – говорить Порошенко.

"Ця ситуація демонструє, що ми повинні бути ще рішучішими, аби зупинити Путіна", – наголошує Петро Порошенко.

15 листопада ворог завдав по Україні масованого удару – понад 90 ракет. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

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