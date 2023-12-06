Посол США в Угорщині звинуватив країну у "нехтуванні" інтересами союзників по НАТО та зміцнення зв’язків з РФ

Про це повідомляє Reuters.

У своїй промові перед американськими компаніями, які інвестували в Угорщину, посол Девід Прессман сказав, що Угорщина процвітає як член ЄС та НАТО, що дозволяє компаніям вести успішний бізнес в країні.

"Проте сьогодні ми все частіше бачимо союзника, який покладається на своїх союзників по НАТО, але почувається комфортно, нехтуючи інтересами тих самих союзників і нашого Альянсу, в тому числі під час війни в Європі", — зауважив Прессман.

За його словами, це ігнорування стає очевидним, коли прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обіймає президента Росії Володимира Путіна, коли він має намір затримати допомогу Україні, а незалежні ЗМІ та громадські організації піддаються нападам.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу. Також Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто на засіданні ОБСЄ у Скоп’є закликав припинити постачання зброї Україні. Він поскаржився на потік біженців та інфляцію.