"Нам не потрібна війна": Угорщина в ОБСЄ закликала припинити постачання зброї Україні

Про це пише Укрінформ.

"Поставки зброї також не допомагають. Поставки зброї затягують війну. А нам не потрібна війна. Нам не потрібна зброя в регіоні. Що нам потрібно в регіоні, так це мир", - сказав Сіярто.

За його словами, війна в Україні спричинила потік біженців, зростання цін на енергоносії та інфляцію. Також дипломат заявив, що на війні гинуть угорці.

"Ми платимо цю ціну, ми відчуваємо наслідки та стикаємося зі стражданнями, навіть якщо ми не несемо жодної відповідальності за війну, і навіть якщо це не наша війна. І я представляю націю, члени якої гинуть у цій війні. В Україні проживає значна громада угорців - близько 150 тисяч. І оскільки вони є громадянами України, їх мобілізують до української армії. Багато з них були відправлені на фронт і багато з них уже загинули, на жаль. І ми, угорці, не хочемо, щоб гинуло більше людей. Ми не хочемо, щоб гинуло більше угорців, але загалом ми не хочемо, щоб гинуло більше людей у нас по сусідству", - заявив очільник МЗС Угорщини.

Він акцентував на тому, що "мир – це єдине рішення", а "на полі бою немає рішення".

Позиція Угорщини у війні РФ проти України

Представники угорської влади регулярно роблять заяви, які принижують українців та їхню боротьбу з окупантами. Так, у квітні очільник уряду Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "неіснуючою у фінансовому плані державою". Він сказав, що Україна виплачує пенсії та зарплати тільки завдяки коштам, які виділяє ЄС, зокрема й Угорщина.

У травні Орбан висловив переконання, що навряд чи хтось зможе перемогти Росію, а на початку червня закликав Україну до мирних переговорів, залякуючи її величезними втратами в разі контрнаступу. Також Угорщина заявила про підтримку так званого мирного плану Китаю щодо України.

Своєю чергою голова МЗС Угорщини Петер Сіярто закликав президентів США та Росії Джо Байдена та Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан уважає за доцільне підтримувати "раціональні відносини з росіянами, особливо у сферах економіки та енергетики".

30 серпня Орбан заявив, що Україна за жодних умов не може перемогти Росію, тому пріоритетом має бути не незалежність країни, а життя людей. В українському МЗС відповіли, що не торгують суверенітетом.