Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські сили проводили повільні та поступові кампанії блокування районів концентрації росіян на східному (лівому) березі Херсонської області та обмежені наземні атаки на західному (правому) березі в період із серпня по листопад 2022 року, перш ніж остаточно змусити росіян відійти з правого берега", - нагадали в інституті.

Зазначається, що ситуація на півдні України відрізняється, оскільки тут відсутнє природне вузьке місце, створене російськими опорами на двох мостах через Дніпро.

Український контрнаступ у Херсоні проходив у різних фазах, включаючи швидке просування, тривалі періоди підготовки та ведення боїв, спрямованих на розчарування російських сил, а також обмежені досягнення. Це зрештою призвело до нездатності російських позицій на західному березі річки.

"Нинішній український контрнаступ є менш драматичним і швидким, ніж той, під час якого було звільнено більшу частину Харківської області, але більш успішним, ніж невдалий російський зимово-весняний наступ. Загалом за своїм темпом і початковим прогресом він найбільше схожий на повільніший, але успішний херсонський контрнаступ", - зазначили в інституті.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що російські військові, ймовірно, стягують під Бахмут додаткові сили з інших напрямків у відповідь на українські наступальні операції в цьому районі.

Вранці 3 липня Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони продовжують наступати на південному і східному напрямках. За минулий тиждень українські військові звільнили близько 38 кв. км територій. ЗСУ просуваються на флангах та ефективно знищують росіян на Бахмутському напрямку, проте ситуація на цьому напрямку знову загострилася.