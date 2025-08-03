Як Зеленський зробив собі репутаційну кризу, яку намагається показово виправити. Пояснюємо

Історія з намаганням поставити під сумнів незалежність НАБУ та САП і зробити їх ще одним ручним силовим блоком Офісу президента стала інформаційною бомбою, сили якої ніхто не очікував. Понад тиждень це була тема номер один, яку критично обговорювали не лише українці, але й західні партнери України. Сотні статей світових видань добряче підмочили імідж Володимира Зеленського, який до повернення до влади Дональда Трампа копіював образ переможця Вінстона Черчилля, а тепер всі нагадали собі і зрозуміли, чому більшість українців не схвалювали дії президента до повномасштабної війни.

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10 дивних днів, які відкрили очі, хто є хто

фото: rada.gov.ua

Напевно, що більшість українського суспільства готові підписатися під фразою, нещодавно сказаною волонтеркою та керівницею Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, яка дуже точно описує поточний стан справ: "Самі собі створили проблеми – і самі ж їх героїчно вирішили…"

Справді, до 22 липня, коли відбулося скандальне голосування у Верховній Раді, про існування антикорупційних органів дуже мало згадували. Хоча ці структури працюють уже десять років, далеко не кожен міг розшифрувати абревіатури НАБУ та САП, а тим паче розповісти про їхні справи та гучні затримання. Однак 263 голоси нардепів (Слуги народу плюс колишні регіонали, Батьківщина та позафракційні) під оплески змінили це, моментально зробивши антикорупційні структури "рок-зірками" без хітів, але з величезною фан-базою.

Протести чи не у всіх великих містах України, яких досі не було від початку повномасштабної війни, і на які вийшли десятки тисяч людей, переважно молоді, застали зненацька Офіс президента, який явно не очікував такого спротиву населення. Як вдало зауважують в гучній статті Української правди, що називається "І за нами прийдуть", показовим аргументом на дезорієнтованість Зеленського була його нульова реакція на "картонну революцію" (як її згодом охрестили багато ЗМІ) у своєму вечірньому зверненні (яке опублікували о першій ночі 23 липня). Лише зранку на Банковій взялися "героїчно виправляти" ситуацію та почали всім своїм виглядом показувати, що чують голос народу.

Зустріч всіх керівників керівники правоохоронних та антикорупційних органів 23 липня, фото: Офіс президента

Тоді і всіх керівників почали запрошувати на Банкову, депутатів терміново повертати з канікул і готувати новий президентський законопроєкт, який повертав ситуацію назад. Щоправда, з’явилася нова цікава норма про поліграф для НАБУ та САП, який проводитиме внутрішня служба відомства. Апогеєм стало голосування 31 липня, коли ті, хто ще тиждень тому кричав, що незалежність антикорупційних органів – це ширма для зовнішнього контролю і послаблення України, швидко перевзулися. Дехто написав, що визнає свою помилку, хтось звинуватив сліпі партійні вказівки, а були й такі, хто прийшов з картонними плакатами у ВР, вдаючи що вони з суспільством.

"В мене одне питання, коли в Україні почне працювати інститут репутації? Можливо, варто подати у відставку з посади? Має бути політична відповідальність всіх, хто допустив такий страшний сценарій для України, поставивши під удар довіру партнерів. Репутація - має бути важливіша за посаду", - прокоментувала таку швидку зміну настроїв провладних депутатів нардепка Ірина Геращенко.

Загалом це були 10 дивних днів, які, як відзначає BBC, змінили Зеленського та відкрили багатьом очі на природу проблем України.

Війна та боротьба з корупцією – Сцілла і Харібда України

протести в Києві 25 липня 2025 року, фото: Наталя Стареправо/Еспресо

Вірогідно, головний промах полягав в тому, що команда президента дивилася на НАБУ та САП без розуміння того, що вони самі собою представляють, вбачаючи у них лише загрозливий незалежний силовий орган, який може "вкусити змію за хвіст". Себто саму владу, зокрема, справа Міндіча, друга президента, співвласника "Квартал 95", а також справа Чернишова, коли тоді чинному віцепрем’єр-міністру вручили підозру. Тому на Банковій одразу охрестили свою боротьбу, як необхідне викорінення російських впливів, і за допомогою СБУ, перед голосуванням 22 липня, провели обшуки в детективів антикорупційних органів, затримали "крота" і звинуватили у давніх справах, які, видається, тримали як заготівку на такий момент.

Однак НАБУ та САП – це лише вершина айсберга під яким є дуже чутлива тема для всіх українців – євроінтеграція та боротьба з кумівством. Ці антикорупційні органи виникли після Революції гідності, золотих унітазів Януковича і його численних схем, як спроба, завдяки допомозі західних демократій, створити систему противаг, коли одна рука контролює іншу, щоб влада, хоча б менше крала з кишені українського бюджету, бо поки це неможливо повністю викорінити. Адже у Європі Україна посідає одне з найнижчих місць за індексом сприйняття корупції Transparency International (дані за 2024 рік) – нижче лише Сербія, Боснія і Герцоговина, Білорусь і Росія. Так, за останні роки є покращення, але поки ми лише на 105 місці зі 180…

Як відзначає Bloomberg, що спеціалізується на економічних темах, корупцію в Україні важко викорінити, бо досі існує "велика паралельна неформальна економіка та стійка культура ухилення від сплати податків". Тому не дивно, що більшість українців вважають корупцію та війну двома найбільшими теперішніми проблемами країни, яка продовжує рухатися "між Сціллою і Харібдою", тобто будучи постійно у великій небезпеці. У Politico, описуючи ситуацію, красномовно назвали статтю – "Підступний ворог України – її власне керівництво".

"Героїчна броня Зеленського розбита"

протести в Україні проти посягання на незалежність НАБУ та САП, фото: соцмережі

Найважливішими у всій цій історії є два ключових моменти: зміна ставлення Заходу до української влади та вагома заява про існування свідомої української молоді покоління Z, якій не байдужа політика і яка за допомогою креативних плакатів демократично перемогла, як писали у BBC. Напис: "Джерело влади є люди з картонками" – став одним з основних мем-слоганів "картонної революції".

Та саме перший момент про зміну ставлення партнерів до України, викликає найбільші занепокоєння.

Як відзначив американський експерт з боротьби з корупцією Джеймс Вассерстром у коментарі The New York Times, "блиск точно зникає" з лідерства Володимира Зеленського у воєнний час серед урядів, які надають українцям фінансову допомогу. Він додав, що у "спільноті донорів є роздратування Зеленським". А політичний оглядач Марк Чемпіон прямо написав, що "помилка щодо корупції підірвала колись героїчний імідж Зеленського". Він підкреслив, що тепер "героїчна броня Зеленського розбита".

Про цю зміну парадигми чітко сказала кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька, яка відстежує у Брюсселі внутрішню ситуацію ставлення ЄС до України. За її словами, мораторій в Європі на критику української влади було знято через посягання на незалежність антикорупційних органів України.

"Фактично закон про позбавлення незалежності НАБУ й САП відкрив шлюзи критики з боку ЄС і закрити їх складно буде. Є політики, які прямо говорять про розчарування в Україні", - наголосила вона.

Наслідки вже відомі. Європейські політики відверто висловлювалися, що втручання в роботу антикорупційних органів точно не сприятиме вступу України в ЄС, навпаки, гальмуватиме. Як сказала Еспресо народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе, ця ситуація "дуже негативно позначиться на швидкості, на темпі" української євроінтеграції й насамперед "на довірі, яку дуже тяжко здобути".

Також відомо, що Україна вже втратила майже 1,5 млрд євро у рамках програми Ukraine Facility, бо українська влада не провела обіцяних реформ. Не виконано три з 16 необхідних реформ: децентралізація, реформа АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів) та відбір суддів до Вищого антикорупційного суду. Як відзначає Європейська правда, це рішення ЄС було прийнято ще до скандального законопроєкту, однак саме після 22 липня інформація стала публічною.

"У Євросоюзі вирішили, що нині – не час мовчати про проблеми. … Попереду ще більші складнощі. Україна заходить у спіраль зриву реформ. А це означає, що будуть і штрафи, і критика. Бо приховувати проблеми вже стало неможливо", - наголошують у виданні.

Так, у другій половині цього року Україна може недоотримати ще близько 1,5 млрд євро через невиконання половини індикаторів реформ. Тобто загалом цей зрив реформ може призвести до втрат до 3 млрд євро, якщо темпи не прискоряться.

Європа, хоч і почала критикувати українську владу, але розуміє, що ці гроші важливі для нашого виживання в умовах війни, тому кошти не згоріли, а поки заморожені. У ЄС привітали рішення відновити незалежність НАБУ й САП, але наголосили, що "виклики залишаються".

Україна має ще час і черговий шанс змінити ситуацію. Звідси й останні новини про звільнення керівниці АРМА, проходження переможцем конкурсу на керівника БЕБ поліграфа (хоча за законом уряд давно вже мав би призначити Цивінського на цю посаду без штучних затримок), заяви прем’єрки Свириденко про початок реформування митниці.

Однак все це не поверне найголовніше – втрачений кредит довіри, який Зеленський мав у суспільства та західних партнерів. Як кажуть німецькі експерти Der Spiegel, хоч український парламент і відновив 31 липня незалежність антикорупційних органів, але "втрата довіри до президента Зеленського залишиться".

"Картонна незалежність" НАБУ і САП"

Зеленський слухає доповідь керівників НАБУ та САП, фото: Офіс президента

Новий закон повернув ситуацію з НАБУ та САП до попереднього не конфліктного стану. Але тепер з’явилися нові побоювання щодо можливих міжособистісних домовленостей і пошуку "цапа-відбувайла" серед влади, щоб продемонструвати боротьбу з топкорупцією.

Адже нових питань історії про реальну незалежність антикорупційних органів додає тепер провокаційне фото та пост президента Зеленського, де він у суботу, 1 серпня, показово заслухав "доповідь директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Олександра Клименка" стосовно викриття у хабарі нардепа-"слуги" Кузнєцова, керівника Мукачева Гайдая та інших замішаних у справі закупівель дронів та РЕБ. До того ж на сторінках антикорупційних органів почали дякувати президенту за сприяння у роботі.

На це одразу звернули увагу чимало опозиційних політиків, активістів та журналістів.

"Картонна незалежність" НАБУ і САП якось швидко порвалася у кабінеті президента", - написав нардеп Володимир В’ятрович.

НАБУ та САП не мають доповідати президенту, зауважив нардеп Ярослав Железняк.

"Хто доповідає президенту – так це СБУ, яке тримає у СІЗО детектива НАБУ, який організував прослушку Міндіча. Чув що там ще ДБР і Печерський суд завжди раді доповісти президенту. Як раз по інших детективах НАБУ можуть теж дати ясність", - написав Железняк.

Правозахисник Сергій Наумович поцікавився, чи народні депутати знову проголосували за законопроєкт, який не читали?

"Тут виявляється, що НАБУ і САП "доповідають" президентові про свою роботу, а це означає, що вони йому підпорядковуються. Своєю чергою, на сторінках цих відомств зазначається, що тепер вони будуть інтенсивніше працювати і це лише завдяки законопроєкту, який вніс президент після дзвінків європейських високопосадовців і за який було проголосовано", - відзначив Наумович.

Журналіст-розслідувач Данило Мокрик написав, що ця доповідь президенту справді багато про що говорить і не на користь незалежності антикорупційних органів:

"Закривайте вікно можливостей, президенту дує". Наші народні протести з вимогою повернути незалежність НАБУ і САП – вони дали цим органам додаткової легітимності. … виник простір, щоб впевнено дати владі зрозуміти: ми тут - не для того, щоб вас обслуговувати і під вас лягати, ми тут – щоб вас контролювати і виявляти та переслідувати ваші злочини. І оця "доповідь" президенту виглядає, як миттєве згортання цього наданого НАБУ і САП народом шансу. … і оця фотка має чіткі відтінки змарнованого шансу".

Тому залишається відкритим питання про завершення НАБУ та САП справи Міндіча, справи Чернішова, справи Шурми та інші маркерні справи, де фігурують наближені до президента України та його офісу.

Хоча, як розповів Еспресо народний депутат Володимир Арʼєв, суспільний запит про оприлюднення плівок Тимура Міндіча, які НАБУ записували в його квартирі, збираючи матеріали щодо можливої топкорупції, може призвести до ще більшої політичної кризи, ніж "касетний скандал" часів президентства Кучми.

"Не будемо забігати наперед, якщо влада зрозуміє, що в цій ситуації потрібно перейти до нормального режиму роботи, тоді немає сенсу оприлюднювати ці плівки. Фактично, це останній аргумент найважчого типу. Єдине, я не вірю в те, що влада на чолі з Офісом президента можуть схаменутись", - вважає Арʼєв.

На цю тему вдало іронізував журналіст Андрій Дрозда, вказуючи на те, що ситуація може дійти до абсурду. Але враховуючи, що українці 3,5 роки живуть у "безглуздій війні, яка не мала статися", як любить повторювати Трамп, дійсно, все можливо.

"Приходять якось керівники НАБУ і САП на Банкову доповісти президентові, що його кум, ексміністр, бізнес-партнер і друг організували мільярдні корупційні схеми. А президент їм і каже: "Дякую! Дуже дякую за роботу! Приходьте ще!", - написав Дрозда.

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