Без проривів, але з просуванням: за весняно-літню кампанію РФ захопила територію, як два Києва. Що це означає

Та це не означає, що українці можуть полегшено видихнути, мовляв, росіяни розбиваються об стіну ЗСУ. Адже кожен новий день війни – це нові смерті не лише окупантів, але, на жаль, і багатьох наших військових. Тому й доводиться відступати перед переважаючим ворогом. Попри більші втрати, російські війська продовжують невпинно просуватися, клаптиками захоплюючи українські землі, про що регулярно повідомляє DeepState.

Тож Еспресо розповість детальніше про літню військову кампанію росіян, яка ситуація зараз та що можна очікувати далі.

Весняно-літній наступ та основні напрямки: росіяни втратили стільки військових, як є в Іспанії

просування росіян на Донбасі станом на 1 квітня, фото: deepstatemap

просування росіян на Донбасі станом на 30 липня, фото: deepstatemap

Весняно-літня кампанія РФ розпочалася ще у квітні, хоча підготовка до неї тривала з кінця зими. Саме у цей період активність російських військ різко зросла на Сумському, Харківському та Донецькому напрямках. Активізація помітна за темпами окупації української землі – у лютому-березні росіяни захопили 325 кв. км, натомість за квітень-травень удвічі більше – 632 кв. км.

Влітку активізувався ще один напрямок – Запорізький, де росіяни кинули значні сили, щоб вийти на межу Дніпропетровської області.

Власне, що у червні-липні спостерігався пік наступальної літньої кампанії росіян. Лише за червень Росія окупувала 556 кв. км території України, натомість у липні – близько 540 кв. км (згідно даних DeepState). Тобто за чотири місяці весняно-літньої наступальної кампанії окупанти Кремля загарбали понад 1,7 тис. кв. км. Щоб уявити – це як два Києва (площа столиці – 847 кв. км).

Однак для досягнення цього росіяни витратили армію, яка є, для прикладу, в Іспанії (чисельність іспанських збройних сил – близько 123 тис.) Адже згідно з підрахунками ЗСУ, за чотири місяці росіяни втратили 136,5 тис. солдатів (загиблі та поранені), 562 танків, 1210 ББМ, 5359 артилерійських систем, 104 РСЗВ і цей список ще далеко не повний.

Основний удар припав на Донбас. Станом на кінець липня, росіяни окупували понад 67% території Донеччини: з 1298 населених пунктів 847 є під тимчасовою окупацією, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фактично, нижче Покровська майже не залишилося Донеччини під українським контролем, тобто весь південь області – окупований.

"Щодня окупанти завдають по території області близько 3 тис. ударів з усіх можливих видів озброєння. Найбільш небезпечними є ті громади, де відстань до лінії фронту становить менше 10 кілометрів. Проте окупанти гатять і по відносно тилових містах. Тому фактично перебування на території усієї Донецької області наразі є небезпечним. У зоні активних бойових дій – 18 громад, в яких перебуває близько 23 тис. людей. У небезпечних населених пунктах оголошена та триває також примусова евакуація родин із дітьми", - розповів Філашкін.

Основні цілі росіян: Покровськ, Часів Яр, Костянтинівка та Куп’янськ

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Хоч росіяни розтягнули активну лінію фронту своєю авантюрою на Сумщині та посиленням атак вбік Дніпропетровської області, не секрет, що головна ціль літньої кампанії – захопити великі міста Донеччини. Насамперед мова йде про Покровськ, Костянтинівку, Часів Яр та Куп’янськ (який на Харківщині). Адже тоді вони матимуть тактичну перевагу, щоб продовжити свою кампанію з захоплення півночі Донеччини та мати змогу активно загрожувати Дніпровщині.

Про загрозу втрати Покровська, де є єдина в Україні коксохімічна шахта, яка дуже важлива для української промисловості, почали говорити ще з осені минулого року. З того часу Покровський напрямок стабільно є найгарячішим, а окупанти максимально підійшли до міста, куди все частіше заходять їхні ДРГ. Один із високопоставлених офіцерів розповів Hromadske, що "зокрема 29 липня вдалося ліквідувати з десяток росіян у місті".

Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов сказав в ефірі Еспресо, що на початку літа Росія зосередила понад 110 тисяч військових на Покровському напрямку (зараз їх там понад сто тисяч). Власне, що велика кількість ворожих солдатів та застосування керованих авіабомб дають ворогу перевагу, якою той намагається скористатися, щоб оточити місто.

"Стратегічне значення населений пункт має тоді, коли його втрата, або поразка у битві докорінно змінює хід війни. Після цього вже не можна розраховувати на перемогу чи будь-які умови миру, які б були прийнятними. Я б не сказав, що Покровськ має саме таке стратегічне значення. Втім, це місто має оперативно-тактичне значення. Якщо ми втратимо контроль над Покровськом, то ворог зможе просуватись у бік Дніпровщини й тоді ми будемо говорити про бої у цій області", - відзначив в ефірі Еспресо військовий оглядач Денис Попович, який наголосив, що ситуація на Покровському напрямку погіршується.

Офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері Еспресо ще більш категорично висловився, кажучи, що ситуація на Покровському напрямку насправді є критична.

"Ситуація не важка, ситуація критична. Ворог, дійсно, бере в напівкліщі місто, тобто з півдня він далі потискає населений пункт Удачне для того, аби брати це напівкільце і намагатися його закривати. З півночі ідуть бойові дії в бік Красного Лиману для того, аби просуватися до населеного пункту Покровськ, а також росіяни вже давно вийшли на ті позиції, з яких можна обстрілювати Добропілля. Загалом цей відтинок фронту Покровськ - Краматорськ - Костянтинівка вони активно насичують КАБами. По 30 КАБів на день було до останнього часу. Ворог хоче до кінця року захопити Покровськ, для них потрібна якась велика перемога", - сказав він.

Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький заявив Еспресо, що командування ЗСУ спрямовує додаткові резерви на Покровський напрямок, щоб стримати натиск росіян.

"Росіяни намагаються встигнути до того, як погода не зміниться, максимально захопити українські території. Це проглядається у всьому. Сьогодні найбільша кількість ворожих штурмів й спроб прорвати нашу оборону припадає на Покровський напрямок. Третина від боєзіткнень щодня припадає на Покровський напрямок. Традиційно росіяни здійснюють піхотні штурми, безперервно малими групами вони намагаються просуватись", - розповів Цехоцький.

Якщо росіяни візьмуть під контроль Родинське, яке на карті є над Покровськом, то фактично перекриють вʼїзди у місто і "шість бригад можуть потрапити в оточення", сказав Hromadske один із ключових офіцерів з Покровського напрямку.

Костянтинівка також давно вже опинилася під загрозою через її значення як логістичного вузла. Російські війська стискають кільце з півдня, сходу та заходу, завдаючи до 25 керованих авіабомб (КАБів) щодня, про ще в червні писало видання The Economist. Третина міської забудови зруйновано або пошкоджено, а більшість жителів залишили місто. Однак для того, щоб спробувати захопити Костянтинівку, спершу треба прорвати оборону Часів Яру та Торецька, де вже тривають міські бої. Це дозволяє росіянам знімати свої пропагандистські ролики про чергове "взяття міста".

Стосовно Куп'янська – це друга за значенням ціль російських військ після Покровсько-Костянтинівського напрямку. Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Станом на зараз у росіян немає значних спроможностей створювати серйозний тиск. Вони переважно зосередилися на правобережжі річки Оскіл і на північ від Куп'янська. Там в основному діє піхота, бо перемістити техніку через Оскіл окупантам не вдається. Водночас на лівобережжі Осколу інтенсивність наступальних дій противника значно зменшилася.Здається, що ворог не здатен повністю тиснути на всі ділянки фронту одночасно і створювати гіпергігантські проблеми, подібні до тих, що зараз виникають під Покровськом", - зауважив Пехньо.

Що далі і коли закінчиться цей наступ

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Зрозуміло, що будь-який наступ раніше чи пізніше закінчується, як і будь-яка війна. Однак після українського літнього контрнаступу у 2023 році, можна сказати, що триває один довгий і великий російський наступ, який розпочався із захоплення Авдіївки на початку 2024 року і з невеликими перервами продовжується й до сьогодні.

Так, українські сили провели кампанію на Курщині, де мали успіх впродовж пів року, але на всіх інших напрямках – ми говоримо про оборону з локальними контрударами, як це було на Харківщині та Сумщині. Якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то за наявності ресурсів, росіяни можуть знову до листопада-грудня активно наступати. Тим більше якщо отримають підкріплення він КНДР, яке вже проанонсувало видання Reuters з посиланням на розвідку Південної Кореї.

Тому диктатору Кремля явно зараз не вигідно зупиняти свою військову машину, яка хоч буксує на полях Донеччини, однак регулярно просувається. Навіть погрози президента Дональда Трампа, який хоче тепер до 8 серпня, щоб Росія та Україна уклали мирну угоду, бо інакше – значні санкції на енергоресурси, ніяк не знаходять відгуку в Москві. Навпаки, видається, що як тільки Трамп каже про якісь успіхи в переговорах, або видає нову порцію критики Путіну, як той ще більш активно бомбардує українські міста та села дронами й ракетами. Як зауважує New York Post: "Москва глузує з зусиль Трампа припинити війну".

До того ж як сказав у Китаї головний дипломат Кремля, Росія звикла жити під найбільшою кількістю санкцій у світі і справиться з новими. Адже справді з переведенням економіки країни на військові рейки, своїм тіньовим флотом та покупкою товарів подвійного призначення, РФ продовжує давати собі раду і задовольняти агресивну політику Путіна, який таким чином лише збільшує свою владу, яку боїться втратити.

Тому, як кажуть в Інституті вивчення війни, які вже давно це повторюють, що лише своєчасна і достатня військова та фінансова допомога країн Заходу, та як наслідок – суттєві поразки РФ на полі бою, – можуть змусити російського диктатора відмовитися від "цілей СВО" (капітуляції України) та сісти за реальний стіл переговорів, а не той показовий, що був у Стамбулі.

"Такі поразки не відбудуться за кілька тижнів і, ймовірно, вимагатимуть кількох місяців або цілих воєнних кампаній. Це стане можливим за умови, що Захід погодиться належним чином озброїти та підтримати ЗСУ, щоб вони могли результативно проводити такі операції", - вважають аналітики ISW.

Та поки про це не доводиться говорити, хоча нова більш проукраїнська позиція Трампа додає оптимізму. Однак в Україні стрімко росте дефіцит бюджету, який продовжить збільшуватися через війну та величезні затрати на оборону. Стає все складніше навіть платити військовим. Тому, як пише Bloomberg, Володимир Зеленський планує звернутися до Європи з проханням допомогти виплатити зарплату українським солдатам. Хоча раніше європейці відмовлялися від цього і лише готові платити за зброю, але як каже Зеленський, українські солдати "самі можуть бути тією зброєю, яка захищає всіх".

"Оскільки кампанія по мобілізації в Україні дедалі більше втрачає популярність серед населення, втомленого війною, уряд Зеленського хоче мотивувати більше добровольців, пропонуючи суттєві виплати тим, хто підписує військові контракти. Росія вже давно пропонує великі бонуси за підписання контрактів та високі зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч людей до своєї армії, прагнучи уникнути повторення сплеску громадської тривоги, який виник, коли Путін наказав провести частковий призов через кілька місяців після початку вторгнення у 2022 році", - пишуть у Bloomberg.

В останній день липня CNN опублікував репортаж з Донбасу, де журналісти на власні очі бачили, як довкола Покровська та Костянтинівки відбувається "швидка зміна контролю над територією". Командири, які працюють на цих напрямках розповіли, що оточення Покровська, Костянтинівки чи навіть Куп'янська на півночі може бути вже в найближчі тижні. А бої можуть нагадувати ті, які були в Авдіївці чи Вугледарі (тобто кілька місяців).

У CNN також наголошують, що українські війська страждають від нестачі особового складу. Зокрема, командир 93-ї бригади скаржиться на відсутність підкріплень і навіть приховування правди про фронт на офіційному рівні.

"Ніхто не хоче воювати, – сказав він. – Старий особовий склад залишився, він втомився і хоче, щоб його замінили, але ніхто його не замінює".

Про те, що у серпні не стане легше також сказав Еспресо засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"Окрім 100 тисяч угруповання РФ, яке сконцентровано на Покровську, ворог формує ще приблизно 100 тисяч угруповання, яке діє на політичний аспект на Дніпровщині. На кордоні з Дніпропетровською областю тривають дуже напружені бої. Крім того, росіяни підтягнули резерви на Запорізький напрямок", - зауважив Романенко.

Він додав, що останнім часом противник не так енергійно застосовував бронетехніку, накопичуючи сотні одиниць.

"Тому дуже небезпечним стане з серпня другий етап кампанії 2025 року збройних сил РФ. Тобто восени вони будуть залучати ці ресурси. Тобто Україну очікують дуже важкі часи. Силам оборони України потрібно якнайшвидше посилювати свій потенціал", - відзначив Романенко.

Однак не всі згідні з такими категоричними висновками. Зокрема, The Telegraph ще у кінці червня писав, що попри зростання інтенсивності боїв, відсутність успіхів на стратегічних ділянках свідчить про виснаження російського потенціалу. Тому малоймовірно, що росіяни найближчим часом зможуть щось змінити. Аналітики з якими поговорило видання визнають, що РФ справді має шанс захопити Костянтинівку чи Покровськ, однак це не призведе до падіння української оборони, але відкриє нову сторінку, де будуть вже бої за останні ключові міста Донеччини – Краматорськ та Слов’янськ.

Тож з огляду на теперішню ситуацію, нинішній літній наступ Росії навряд чи завершиться швидко. Найімовірніше, він поступово перейде у другу, ще інтенсивнішу фазу у серпні-вересні. Бойові дії на Донбасі, особливо довкола Покровська, Костянтинівки та Куп’янська, залишатимуться надзвичайно запеклими, адже російське командування продовжує накопичувати резерви й техніку для спроби стратегічного прориву.

Закінчення цієї кампанії залежить від двох ключових факторів: темпів та обсягів західної допомоги Україні й здатності української армії втримати оборонні рубежі, завдаючи ворогові великих втрат. Якщо цих умов не буде виконано, тоді за словами експертів бойові дії не зупиняться. Тобто повзучий наступ росіян продовжуватиметься до кінця року і настання морозів, а Україна змушена буде обороняючись відходити. Звісно, не варто забувати про фактор президента Трампа і його обіцяні санкції, однак поки всі ці погрози ніяк не впливають на бажання Путіна припинити воювати далі.

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