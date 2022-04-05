Прем'єр-міністр Ізраїлю засудив різанину у Бучі, однак про Росію не згадав, - The Jerusalem Post
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт засудив різанину в Бучі, через чотири дні після того, як з'явилися фотографії масових жертв мирного населення, але не звинуватив Росію у військових злочинах
Про це пише The Jerusalem Post.
"Ми шоковані тим, що ми бачимо в Бучі, жахливими зображеннями, і ми їх засуджуємо, - сказав Беннет. - Фотографії дуже жорсткі. Страждання громадян України величезні, і ми робимо все можливе, щоб допомогти".
На відміну від Беннета, міністр закордонних справ Яїр Лапід знову звинуватив Росію у скоєнні військових злочинів.
"Велика і сильна країна вторгається на територію меншої та слабкшої країни без жодного виправдання", – сказав Лапід в Афінах. - "Фотографії та свідчення з України жахливі. Російські війська вчинили військові злочини проти беззахисного мирного населення. Я засуджую ці військові злочини".
Лапід сказав, що надія на кінець війні є, бо "світ не мовчить; світ не цинічний і не обмежується інтересами та економічною вигодою", працює разом з Україною.
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