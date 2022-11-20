Про це заявив грузинський політолог Гела Васадзе в етері Еспресо.

Він зазначив, що це абсолютно не політична хвороба й іще у 2020 році колишній президент Грузії не збирався повертатися на Батьківщину.

"Я практично впевнений, що приїзд Міхеїла Саакашвілі був спецоперацією російських спецслужб", - наголосив Гела Васадзе.

За словами політолога, якби експрезидент Грузії був в Україні 24 лютого, він би у США та ЄС закликав допомагати Україні. Гела Васадзе зауважив: слова Міхеїла Саакашвілі були б дуже потужною інформаційною зброєю, і це розуміли в РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb