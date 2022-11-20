Приїзд Саакашвілі до Грузії був спецоперацією РФ, - політолог Васадзе
Спецслужби РФ заманили Міхеїла Саакашвілі до Грузії, щоб він не закликав ЄС і США підтримувати Україну
Про це заявив грузинський політолог Гела Васадзе в етері Еспресо.
Він зазначив, що це абсолютно не політична хвороба й іще у 2020 році колишній президент Грузії не збирався повертатися на Батьківщину.
"Я практично впевнений, що приїзд Міхеїла Саакашвілі був спецоперацією російських спецслужб", - наголосив Гела Васадзе.
За словами політолога, якби експрезидент Грузії був в Україні 24 лютого, він би у США та ЄС закликав допомагати Україні. Гела Васадзе зауважив: слова Міхеїла Саакашвілі були б дуже потужною інформаційною зброєю, і це розуміли в РФ.
- 1 жовтня 2021 року прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі заявив, що експрезидент Міхеїл Саакашвілі заарештований і переведений до пенітенціарної установи.
- 2 жовтня 2021 року стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 8 листопада 2021 року Міхеїла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Його перемістили до медзакладу для обвинувачених і засуджених.
- 18 листопада 2021 року лікарка, яка оглядала Саакашвілі, повідомила, що він втратив свідомість у тюремній лікарні після зустрічі з адвокатами.
- 20 листопада 2021 року Саакашвілі припинив голодування.
- Прокуратура Грузії відмовилася визнавати Саакашвілі постраждалим.
- 11 лютого 2022 року Україна визнала Саакашвілі потерпілим у кримінальній справі про неналежне ставлення в ув'язненні у Грузії.
- 14 лютого Саакашвілі обмежили право на побачення у в'язниці.
- 21 лютого він знову оголосив безстрокове голодування.
- 30 липня адвокат Міхеїла Саакашвілі Валерій Гелбахіані заявив, що експрезидент Грузії йде з грузинської політики через стан здоров’я.
- 8 листопада адвокат Шалва Хачапурідзе заявив, що Саакашвілі хворий на туберкульоз і деменцію.
- 20 листопада в пенітенціарній службі Грузії заперечила, що Саакашвілі отруїли .
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