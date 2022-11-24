Про це сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

"Скажу важливе про приміське сполучення, тому що вранці багато людей електричками добираються на роботу... На сьогодні по Києву всі напрямки вже зарезервовані, будуть дизель-поїзди з Фастова, Ірпеня та найближчих міст. Буде можливість дістатися на роботу. В принципі, це стосується більшості регіонів", - наголосив він.

Частота курсування приміських поїздів може бути меншою, додає Перцовський.

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