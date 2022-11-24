Приміські електрички вийдуть на маршрути 24 листопада, проте частота курсування може бути меншою, - УЗ
Попри проблеми з електропостачанням через ракетні удари РФ по енергооб'єктах України, приміські електрички вийдуть на маршрути по всій країні 24 листопада
Про це сказав керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці Олександр Перцовський в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.
"Скажу важливе про приміське сполучення, тому що вранці багато людей електричками добираються на роботу... На сьогодні по Києву всі напрямки вже зарезервовані, будуть дизель-поїзди з Фастова, Ірпеня та найближчих міст. Буде можливість дістатися на роботу. В принципі, це стосується більшості регіонів", - наголосив він.
Частота курсування приміських поїздів може бути меншою, додає Перцовський.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води та електроенергії призупинили у Києві.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Загалом сили ППО збили 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували територію України 23 листопада.
- Вже ввечері в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
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