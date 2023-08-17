Про це він розповів в етері Еспресо.

"Та тактика з виконання бойової задачі, яку застосував останні два місяці генерал Залужний, призвела до позитивної динаміки. Я називаю, що це тактика повзучого наступу. Останнім часом ми бачимо цілу низку наших перемог, одна з крайніх – звільнення Урожайного. А далі ми рухаємося на південний схід, на Октябрське, підрізаючи Новодонецьке. Тобто загальний напрямок до основної лінії оборони противника - у район Старомлинівки. А один з населених пунктів, який буде звільнятися найближчим часом, - Завітне Бажання", - переконаний полковник запасу ЗСУ.

Роман Світан додав, що українські сили мають теж своє "завітне" бажання – вийти на основну лінію оборони російських військ біля Старомлинівки.

"Тобто ця тактика повзучого наступу дає свої результати, хоч за часом затягується у 5-7 разів довше, ніж за іншим механізмом наступу, який би потребував авіації. Тому, це єдиний правильний хід, який і потребує часу, але дає позитивний результат. Времіївський виступ, який зараз зчищається нашими військами, дасть можливість застосувати далі деякі інші тактики по прориву і виходу на оперативний простір. При чому, напрямки можуть бути різними як на Бердянськ, Ялту (Маріупольський район), навіть по лінії на схід, Волноваху. Зараз ми на підготовчому етапі до прориву основної лінії оборони противника", - підсумував Світан.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню.

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.

10 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов інформував, що Сили оборони мали частковий успіх поблизу Урожайного та Старомайорського, закріплюються неподалік Бахмута

11 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова розказав, що ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут

14 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території

16 серпня українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.