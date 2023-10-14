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Ексклюзив

Путін або домагається Світової війни, або його чекає доля Мілошевича, - Безсмертний

14 жовтня, 2023 субота
14:14
Війна в Ізраїлі Путін

Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь (2010-2011 рр.) дипломат Роман Безсмертний вважає, що саме Путін зацікавлений у палестино-ізраїльському конфлікті

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Якщо оцінювати ситуацію в Ізраїлі, то в ній вигодонабувач один - це московський фюрер. І у нього одна дорога: або Путін домагається Світової війни, і стає повноправним гравцем, і зрештою з ним сядуть за стіл переговорів, або його чекає доля Мілошевича, і досить швидка. Вже є доказані факти того, що тренери російських ПВК тренували ХАМАС. БПЛА і частково ракети постачалися Іраном. Розробка операції здійснювалася за участі Генштабу Росії та Ірану. Технічна підтримка й електроніка забезпечувалася Китаєм. Чим більше розвиватиметься ситуація, тим більше ці факти будуть виходити на поверхню", - підкреслив Безсмертний. 

За словами дипломата, у цьому дикунському перебігу подій є речі, які потребують особливої уваги.

"Керівник ХАМАСУ чітко задекларував їхню мету - звільнення Єрусалима. Тобто йшла мова про знищення держави Ізраїль. Таким чином бачимо конструкцію дій, яка копіює Крим й агресію РФ на Донбасі. Тут всюди є слід або російський, або Ірану, або, у технічному забезпеченні, Китаю", - зауважив Безсмертний.  

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Війна в Ізраїлі

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська Хезболла оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАХАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Через ситуацію на Близькому Сході Рада Безпеки ООН скликала екстрене засідання. Проте після нього не було вжито жодних дій та ніяких рішень. Водночас уряд Великої Британії заявив, що буде підтримувати Ізраїль у його боротьбі з терористами та готовий надати йому всю необхідну допомогу.

Удень 9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. Уночі та вдень того ж дня збройні сили Ізраїлю атакували сектор Гази. Головними цілями стали командні пункти, будинки командирів, бойовиків та рядових солдатів терористичної організації ХАМАС. Міністерство оборони Ізраїлю наказав військовим взяти сектор Гази у блокаду.

Згодом армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

Лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили єдину підтримку Ізраїлю і засудили дії ХАМАСу.

У четвер, 12 жовтня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув у Тель-Авіву та зустрівся з ізраїльськими прем'єром Беньяміном Нетаньягу.

Водночас після майже тижня ударів ЦАХАЛ по секторі Газа, де базуються палестинські бойовики ХАМАСу, очільник ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху заявив, що це лише початок.

Уранці суботи, 14 жовтня, ізраїльські військові завдали удару по угрупованню Хезболла на півдні Лівану. За словами ЦАХАЛу, вони вразили ціль Хезболли після того, як був обстріляний один з БПЛА. Крім того, ЦАХАЛ заявив, що ліквідував керівника військово-повітряних сил ХАМАС.

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