Путін є цілком легітимною ціллю для українських Збройних Сил, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський підкреслив, що Путін є воєнним злочинцем, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни говорять, що треба помститися за те, що на даху сенатської будівлі Кремля з'явилась подряпина, а того ж дня у Херсоні були вбиті 26 мирних мешканців. То, хто й кому повинен мстити? До речі, якщо вже говорити про Путіна, то Путін - це цілком легітимна ціль для українських Збройних сил, які, як сказав Байден, будь-якими засобами можуть відбивати російську агресію та звільнятися від окупації. Тим паче, що Путін воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд", - підкреслив Піонтковський.
За словами політолога, погрози з боку Росії не змінять настроїв української армії.
"Це все порожні погрози, вже пізно погрожувати. Усі можливі злочини росіяни вже вчинили, це перше. А друге, якщо вже конкретно говорити про знищення адміністративних будівель у Києві, то принаймні система повітряної оборони Києва на достатньо високому рівні. Там, як мінімум, дві установки Patriot працюють. Росіяни не можуть цього зробити. Це безглузді порожні погрози. Погрози з боку РФ не змінять настроїв української армії, хіба, що вона більш рішуче піде вперед", - зазначив Піонтковський.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. У відповідь заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив завдати ракетного удару по суду в Гаазі.
- 23 березня було підписано меморандум між урядом України та судом у Гаазі про відкриття офісу Міжнародного кримінального суду в Києві.
- 9 квітня повідомлялося, що Європейський Союз продовжує обговорювати з країнами G7 можливості створення спеціального трибуналу для судового переслідування Росії за злочин агресії проти України.
- У Міжнародному кримінальному суді у Гаазі президент України Володимир Зеленський наголосив, що хоче бачити тут російського диктатора Володимира Путіна.
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