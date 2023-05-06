Путін є цілком легітимною ціллю для українських Збройних Сил, - Піонтковський

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни говорять, що треба помститися за те, що на даху сенатської будівлі Кремля з'явилась подряпина, а того ж дня у Херсоні були вбиті 26 мирних мешканців. То, хто й кому повинен мстити? До речі, якщо вже говорити про Путіна, то Путін - це цілком легітимна ціль для українських Збройних сил, які, як сказав Байден, будь-якими засобами можуть відбивати російську агресію та звільнятися від окупації. Тим паче, що Путін воєнний злочинець, якого розшукує Міжнародний кримінальний суд", - підкреслив Піонтковський.

За словами політолога, погрози з боку Росії не змінять настроїв української армії.

"Це все порожні погрози, вже пізно погрожувати. Усі можливі злочини росіяни вже вчинили, це перше. А друге, якщо вже конкретно говорити про знищення адміністративних будівель у Києві, то принаймні система повітряної оборони Києва на достатньо високому рівні. Там, як мінімум, дві установки Patriot працюють. Росіяни не можуть цього зробити. Це безглузді порожні погрози. Погрози з боку РФ не змінять настроїв української армії, хіба, що вона більш рішуче піде вперед", - зазначив Піонтковський.