Путін готується до тривалої війни, щоб реалізувати "корейський сценарій" в Україні, - полковник Грант

Про це він сказав в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Росія готується до двох-трьох років, а може, навіть і до 10-15 років затяжної війни. Вона просто продовжуватиме бити по Україні, поки та не зламається. Вони розраховують на те, що Захід рано чи пізно не витримає і тоді відбудеться щось на кшталт "корейського сценарію". Конфлікт заморозять, створять кордон, який розділятиме Східну Україну, або Новоросію, та Україну - ось чого вони прагнуть і на що сподіваються", - зазначив він.

За його словами, все свідчить про те, що росіяни поволі мобілізуються, щоб не створювати хаос у Москві та Санкт-Петербурзі. Але на решті території країни триває постійна мобілізація, покращується здатність доставляти зброю на лінію фронту. Вони доволі успішно виготовляють засоби радіоелектронної боротьби, про що рік тому вони могли тільки мріяти. Але Росія наближається до перехрестя, де з одного боку зростає оборонка, а з іншого - падає економіка.

"У певному сенсі добре, що в російському генштабі перебувають не дуже світлі голови. Вони розумні у своїй конкретній спеціальності, але точно не в стратегічному мисленні. Цілком можливо, що, поставивши країну на військові рейки, вони фактично руйнують її економіку в цілому. Ми знаємо, що стан економіки в Росії в багатьох сферах залишає бажати кращого. Наприклад, деякі авіакомпанії на межі колапсу, тому що вони не можуть отримати запчастини та підтримувати літаки в належному стані в повітрі. Це є відображенням деяких сфер в економіці. І якщо уже авіакомпанії не витримують, то інші сегменти точно мають бути близькі до колапсу", - підкреслив Грант.

Інший момент - це те, що Китай, схоже, може дещо відступити від Росії, вважає військовий експерт.

"З нещодавніх розмов видається, що китайці усвідомлюють, що їхнє майбутнє пов'язане з економікою Заходу, але точно не з економікою Росії. Немає такої економіки Росії, яка допомогла б Китаю. Якщо Китай покладатиметься на Росію, він вилетить у трубу. Китайці покладаються на Європейський Союз та США, і саме там їхні гроші, інвестиції та ринки. Китай не може вижити без ринків Європейського Союзу та США.Точно знайдуться люди, які скажуть про це китайському уряду: "Гей, гей, зупиніться, ви занадто далеко зайшли. А що ми отримуємо від Росії? Старе військове обладнання? Ні, дякую, нам такого не треба". Отже, відбуваються речі, які в довгостроковій перспективі можуть спрацювати проти Росії", - резюмував він.