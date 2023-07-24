Про це у Military Media Center розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Військовий каже, що майже щодня ворог гатить по морських портах Одеси та області, аби зруйнувати українську портову інфраструктуру, запаси продовольства і завадити відновленню роботи зернового коридору в майбутньому.

"Таким чином, Путін публічно заявляє, що ставиться задача напряму працювати державі-агресору з країнами Африки, Азії стосовно постачань зерна, у тому числі краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій", - пояснює Юсов.

Москва також масованими обстрілами хоче залякати мирне населення України, проте ворог не досягає успіху, зізнається розвідник.

"Дуже важливо, щоби світ давав правильну оцінку цьому та Україна над цим працює, як і працює над тим, щоби протидіяти подібним атакам", - додав Юсов.

Ракетний обстріл Одеси

Під час повітряної тривоги в ніч на 23 липня російська армія атакувала Одесу щонайменше 5 видами ракет. Внаслідок удару одна людина загинула, ще 22 отримали поранення. Тривав розбір завалів та ліквідація пожеж. На місцях працювали всі відповідні служби.

Згодом в ОК "Південь" заявили, що під час ракетної атаки вночі ворог вдарив по Одещині щонайменше 5-ма видами ракет всіх видів базування: "Калібри", "Онікси", Х-22 та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М". Натомість підрозділи ППО знищили 9 із 19 повітряних цілей ворога - 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" та 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

Як встановили, росіяни зруйнували портову інфраструктуру, щонайменше 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Були понівечено десятки автівок, в багатьох будівлях міста пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. Постраждали 2 пам’ятки архітектури.

Також під час атаки росіяни зруйнували Спасо-Преображенський собор, найбільший православний храм Одеси, та Будинок вчених. Окрім значних пошкоджень будівлі, постраждали православні святині: з-під завалів дістали Касперовську ікону Божої Матері, яка є покровителькою Одеси.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл Одеси та зазначив, що ворог обов'язково отримає відповідь за цей злочин. А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав всі держави та організації "засудити цей варварський воєнний злочин".



Згодом секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія таким чином намагається повністю ізолювати вихід України до Чорного моря.

В Офісі президента також відреагували на ракетний обстріл міста. Там пояснили, чого насправді хоче Росія, атакуючи історичні центри міст, та як потрібно реагувати світові на російські злочини. А за словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, руйнування Спасо-Преображенського собору в Одесі є черговим проявом сатанинської злоби "русского міра".

Своєю чергою у міністерстві оборони Росії заявили, що нібито причиною руйнування одеського Спасо-Преображенського собору стало падіння ракети української системи ППО. ЦПД спростував фейк.

Увечері Зеленський сказав, що росіяни під час атаки пошкодили і консульську будівлю Греції.

Після цього Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) висловила "глибоку стурбованість" та засудила ракетний удар Росії по культурних об'єктах Одеси. Також там наголосили, що найближчими днями організація відправить до міста місію для проведення попередньої оцінки збитків.