Про це інформує Associated Press з посиланням на канцлера Німеччини Олаф Шольца.

"Путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі, і міжнародна спільнота повернеться до звичайного режиму. Це ілюзія", – сказав Шольц.

Олаф Шольц заявив, що G7 на майбутньому саміті дасть зрозуміти, що Україна може розраховувати на підтримку, яка їй потрібна, "так довго, як це необхідно". Лідери обговорять довгострокові перспективи нашої країни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми хочемо переконатися, що розрахунки президента Росії не спрацювали", – додав канцлер.

17 червня канцлер Німеччини заявив, що говорити з президентом РФ Володимиром Путіним в умовах війни в Україні "абсолютно необхідно".

8 червня у білому домі повідомили, що президент США Джозеф Байден планує відвідати зустріч представників країн Великої сімки та НАТО, що мають відбутися наприкінці червня цього року.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що російський диктатор Володимир Путін зробив ставку на втому Заходу від війни РФ з Україною.

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