"Путін сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі", – Шольц
Канцлер Німеччини вважає, що президент РФ Путін сподівається, що як тільки той завоює "достатньо" землі – все стане на свої місця. Тому говоритиме з G7 про подальшу підтримку України
Про це інформує Associated Press з посиланням на канцлера Німеччини Олаф Шольца.
"Путін, очевидно, сподівається, що все стане на свої місця, як тільки він завоює достатньо землі, і міжнародна спільнота повернеться до звичайного режиму. Це ілюзія", – сказав Шольц.
Олаф Шольц заявив, що G7 на майбутньому саміті дасть зрозуміти, що Україна може розраховувати на підтримку, яка їй потрібна, "так довго, як це необхідно". Лідери обговорять довгострокові перспективи нашої країни.
"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми хочемо переконатися, що розрахунки президента Росії не спрацювали", – додав канцлер.
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