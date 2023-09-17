Путін вмовив КНДР відкрити свої представництва та завезти своїх робітників на ТОТ України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Президент Росії Володимир Путін вмовив голову КНДР Кім Чен Ина створити свої "дипломатичні" представництва в окупованих Донецьку та Луганську, головним завданням яких насправді є сприяння завезенню на ТОТ північнокорейських громадян для виконання будівельних робіт.

ЦНС аналізує такі дії РФ, які підтверджують нестачу достатньої кількості робітників з території самої Росії чи трудових мігрантів з Центральної Азії.

Цьогоріч Росія вже вербувала трудових мігрантів для участі в окупаційній діяльності РФ, тому вірогідно, що робітничі загони з громадян КНДР можуть бути завезені для підтримки окупаційних військ.

У липні МЗС РФ утворило на окупованих Донеччині та Луганщині свої регіональні "представництва", головним завданням яких було залучення іноземців до трудової міграції та створення іноземних підприємств у цих областях. Працівники "представництв" проводитимуть роботу зі створення нових "дипломатичних представництв", "консульських установ" та "представництв іноземних організацій", щоб створювати ілюзію "міжнародного визнання" приналежності цих територій до РФ.

Раніше, ще з 2014 року, РФ так само використовувала громадян, так званої, Співдружності невизнаних держав, до якої входять Абхазія, Нагірно-Карабаська Республіка, Придністровська Молдавська Гагаузія, Республіка Південна Осетія, які регулярно відвідували ТОТ АР Криму та Донецької та Луганської областей.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються".

У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.

31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.

4 вересня у The New York Times із посиланням на чиновників США і країн-союзниць повідомили, що очільник Північної Кореї Кім Чен Ин планує у вересні відвідати РФ і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити військову співпрацю.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

Згодом стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

У вівторок вранці, 12 вересня, бронепотяг північнокорейського лідера Кім Чен Ина прибув до РФ. Очікувалося, що диктатор з КНДР зустрінеться у російському Владивостоці з Володимиром Путіним. Кім Чен Ин і Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Водночас США виразили занепокоєння переговорами між Російською Федерацією та Північною Кореєю і пообіцяли наслідки у разі поглиблення оборонної співпраці.

Також заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні проти України, є співучасником вбивств українських цивільних, посадовців та тих, хто перебуває на полі бою.

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку про те, що питання військової допомоги КНДР Росії значною мірою має підтримку у Пекіні.