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Путін заявив, що ПВК Вагнера юридично не існує і розповів про зустріч з Пригожиним

14 липня, 2023 п'ятниця
04:53
Світ путін пригожин

Президент Росії Володимир Путін розповів, що зустрічався з вагнерівцями та наголосив, що юридично організації ПВК Вагнера - не існує

Про це повідомляє росЗМІ "Коммерсантъ".

"Ну, так ПВК Вагнера не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. Група є, але юридично не існує! Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в державній думі, в уряді. Непросте питання", - заявив президент терористичної РФ Володимир Путін.

Путін також розповів, що провів зустріч, куди прийшло 35 вагнерівців. Терорист заявив, що дав оцінку діям вагнерівців на війні проти України й під час заколоту 24 червня.

Після заколоту Путін пропонував вагнерівцям декілька варіантів працевлаштування. На зустрічі також був присутній Пригожин.

"Усі вони могли зібратися в одному місці й продовжувати служити. І для них нічого не змінилося б. Ними керувала б та сама людина, яка була їх реальним командиром весь цей час. Багато хто кивав, коли я це говорив, а Пригожин, який сидів попереду і не бачив цього, сказав, вислухавши: "ні, хлопці не погоджуються з таким рішенням", - розповів російський диктатор.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву. 

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього. 

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.

Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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