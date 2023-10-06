ПВК Вагнера на чолі з Пригожиним причетна до спроби повалення чинної влади Молдови, - президентка Санду

Про це Санду розповіла в інтерв'ю Financial Times.

За її словами, покійний очільник приватної військової компанії Євген Пригожин спланував переворот, метою якого було усунення Санду з посади очільниці держави та дестабілізація ситуації у Молдові, на початку цього року.

"За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою (Пригожина, - ред.)", - заявила Санду, додавши, що вони хотіли підштовхнути антиурядові протести до "насильницьких дій".

Вона вказала, що для впливу на Молдову Росія використовує свою роль єдиного постачальника газу в країні як політичний важіль. Також РФ здійснює гідридні атаки, зокрема кібератаки, та погрожує щодо проросійського сепаратистського Придністров'я.

"Росія збирається посилити свій тиск на Молдову. Вони спробували енергетику і зазнали невдачі. Вони намагалися повалити уряд і їм це не вдалося. А тепер вони намагаються масовано втручатися в наші вибори, використовуючи великі гроші", - сказала Санду.

За словами президентки, для впливу на результати виборів Москва використовує різні методи, зокрема підкуп виборців. Молдовські спецслужби виявили щонайменше 20 мільйонів євро російських коштів, які надійшли в країну для здійснення політичного впливу.

"Нещодавно ми бачили, що вони привозили картки, банківські картки, видані в Дубаї... вони просто роздавали тисячі карток... банківських карток людям, яких хотіли підкупити", - розповіла вона.

Що відомо про дестабілізацію в Молдові

У лютому європейські та американські чиновники попередили, що Росія планує повалити прозахідний уряд президентки Санду. В березні Молдова заявила, що заарештувала члена ПВК Вагнера за звинуваченням в розпалюванні заворушень.

Наприкінці квітня Рада ЄС затвердила новий санкційний режим за дестабілізацію Молдови. Санкції складатимуться із заморожування активів і заборони на надання коштів для фізичних і юридичних осіб, а також заборони на поїздки в ЄС для фізичних осіб.

21 травня у Кишиневі під час мітингу "Європейська Молдова" було прийнято резолюцію про включення євроінтеграції до конституції країни.

Уже 26 травня Рада ЄС вперше ухвалила регламент про запровадження санкцій за дестабілізацію Молдови. Під обмеження ЄС потрапили молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер, а також колишній заступник голови Генінспекторату поліції Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку в Молдові, та російський бізнесмен Ігор Чайка.

31 травня стало відомо, що парламент Молдови розгляне можливість запровадження санкцій проти іноземних громадян, відповідальних за дестабілізацію ситуації в державі. А 5 червня міністерство фінансів США розширило список підсанкційних осіб і компаній із Росії, причетних до спроби держперевороту в Молдові.

Згодом, 19 червня, Конституційний суд Молдови визнав неконституційною діяльність проросійської партії "Шор", яка загрожувала незалежності та суверенітету країни.