Республіканці уже точно ніколи не висунуть Трампа в президенти, - Піонтковський
У Республіканській партії США перемогло її традиційне рейганівське крило, більшість її лідерів дуже різко висловилося проти 45-ого американського президента Дональда Трампа
Про це американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
Він прокоментував вибори у Конгрес США - на думку політолога, РФ сподівалась на прохід трампістів до з великою перевагою.
"Усі трампістські кандидати, яких він особисто призначав, відсторонюючи традиційних республіканців від участі у виборах, провалилися. Тепер у Республіканській партії перемогло її традиційне рейганівське крило. Дуже різкі висловлювання проти Трампа більшості лідерів партії, включно з його прихильниками. Я можу сказати, що він точно вже ніколи не буде номінований Республіканською партією. Тепер республіканці мають невелику, набагато меншу, ніж вони сподівалися, перевагу через невдачі Трампа, у трампістів більшість у палаті і вони атакуватимуть президента Байдена щодо української позиції. Але атакуватимуть за недостатню підтримку України, а не так, як робили Трамп і його команда під час нинішніх виборів. Цей дрібний мерзотник, його синок, учора оприлюднив такий твіт: "Україна напала на нашого союзника по НАТО – Польщу. Доколи ми витрачатимемо мільярди доларів на цю агресивну державу?". Ось така лінія Трампа. Вона зазнала поразки", вважає Піонтковський.
- Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що Трамп втретє висуває свою кандидатуру на пост президента США.
- 8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.
- Президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.
- Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".
- Демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.
- Республіканці ж перемагають демократів на виборах у Палату представників, подолавши поріг у 218 місць.
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