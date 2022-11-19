Республіканці уже точно ніколи не висунуть Трампа в президенти, - Піонтковський

Про це американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

Він прокоментував вибори у Конгрес США - на думку політолога, РФ сподівалась на прохід трампістів до з великою перевагою.

"Усі трампістські кандидати, яких він особисто призначав, відсторонюючи традиційних республіканців від участі у виборах, провалилися. Тепер у Республіканській партії перемогло її традиційне рейганівське крило. Дуже різкі висловлювання проти Трампа більшості лідерів партії, включно з його прихильниками. Я можу сказати, що він точно вже ніколи не буде номінований Республіканською партією. Тепер республіканці мають невелику, набагато меншу, ніж вони сподівалися, перевагу через невдачі Трампа, у трампістів більшість у палаті і вони атакуватимуть президента Байдена щодо української позиції. Але атакуватимуть за недостатню підтримку України, а не так, як робили Трамп і його команда під час нинішніх виборів. Цей дрібний мерзотник, його синок, учора оприлюднив такий твіт: "Україна напала на нашого союзника по НАТО – Польщу. Доколи ми витрачатимемо мільярди доларів на цю агресивну державу?". Ось така лінія Трампа. Вона зазнала поразки", вважає Піонтковський.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що Трамп втретє висуває свою кандидатуру на пост президента США.

8 листопада у США відбулося голосування на проміжних виборах до конгресу.

Президент Джо Байден задоволений попередніми результатами виборів у США і відмовляється змінювати курс. Він також вважає, що Росія чекала з рішенням про здачу Херсона до завершення виборів у США.

Колишній президент США Дональд Трамп назвав попередні результати проміжних виборів і розчаруванням, і водночас "дуже великою перемогою".

Демократична партія зберегла більшість у верхній палаті конгресу США завдяки вирішальній перемозі на проміжних виборах у штаті Невада.

Республіканці ж перемагають демократів на виборах у Палату представників, подолавши поріг у 218 місць.