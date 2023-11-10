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"РФ готова вас евакуювати": росіяни телефонують українцям у Газі та поширюють панічні настрої

10 листопада, 2023 п'ятниця
08:48
Війна з Росією телефон

Українська розвідка заявляє, що російські громадяни телефонують українцям, які перебувають у Газі, та поширюють серед них панічні настрої та фейкові меседжі

Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Зазначається, що росіяни телефонують українцям та використовують фейкові меседжі, зокрема: "Україна вас кинула", "порятунку більше не буде", "Росія готова вас евакуювати".

"Водночас російські абоненти дають зрозуміти, що в обмін за можливість нібито евакуації із сектору Гази необхідно буде надати інтерв’ю для російського інформаційного агентства. Детальніше про зміст інтерв’ю чи можливі запитання так звані "рятівники" не кажуть нічого", - йдеться у повідомленні.

У ГУР припускають, що Росія прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме - "створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні".

ГУР МО України закликає співгромадян у секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись з сектора Гази: евакуації потребували 243 людини.

Увечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, із території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс зі 74 громадянами України

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилося 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А 7 листопада посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази у вівторок.

8 листопада з Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Нині вони перебувають у безпеці в Єгипті.


 

Україна
Палестина
Близький Схід
російська армія
фейк
пропаганда
Війна в Ізраїлі
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