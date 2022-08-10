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Головна війна з Росією РФ збирає зброд у ПВК "Вагнер" та кидає у напрямок Бахмута, - патрульний поліціянт Тєрєхов
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РФ збирає зброд у ПВК "Вагнер" та кидає у напрямок Бахмута, - патрульний поліціянт Тєрєхов

10 серпня, 2022 середа
16:17
війна з Росією солдати РФ

Патрульний поліціянт Євген Тєрєхов (Титановий Джексон) розповів, що солдати регулярної армії РФ відмовляються йти у наступ на Бахмутському напрямку

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог 24/7 намагається наступати на Бахмутському напрямку. Зараз вони не вийшли навіть на околиці Бахмута, але вже поряд. Сьогодні центр Бахмута був обстріляний касетними снарядами та "градами". РФ використовує людей з ДНР та ЛНР, як гарматне м’ясо, щоб виявити позиції ЗСУ. Вони збирають зброд у ПВК "Вагнер" та кидають це гарматне м’ясо на напрямок Бахмута і Соледара", - зауважив Тєрєхов.

  • Війська РФ можуть все частіше використовувати погано навчені підрозділи, які, до прикладу, складаються з ув'язнених
  • Раніше стало відомо, що засновник ПВК "Вагнер" Пригожин особисто відвідує колонії та вербує засуджених воювати в Україні: обіцяє зняття судимості. Насамперед його цікавлять вбивці та розбійники.
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