"Росатом” заперечив інформацію про свій контроль над ЗАЕС

Про це повідомляє офіційний сайт МАГАТЕ.

"Генеральний директор "Росатома" Олексій Лихачов підтвердив, що невелика кількість фахівців компанії присутня на Запорізькій АЕС, розташованій на південному сході України. При цьому він спростував, що "Росатом" взяв на себе експлуатаційний контроль або має намір включити станцію до системи управління Росатома", - йдеться у заяві МАГАТЕ.



В МАГАТЕ також наголосили, що за словами РФ - "управління та експлуатація Запорізької та Чорнобильської АЕС здійснюється оперативним персоналом України", а російські експерти "надають консультативну допомогу".

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

12 березня виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, оголосили об'єкт власністю "Росатому".

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