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Росія хоче зміцнити зв'язки з Бразилією після зустрічі Лули із Зеленським, - Bloomberg

23 вересня, 2023 субота
08:51
Світ Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН

Після зустрічі президента України Володимира Зеленського із бразильським колегою Лулою да Сілвою у четвер, 21 вересня, Росія попросила Бразилію відновити форум двостороннього діалогу

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела у бразильському уряді.

Зазначається, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звернувся з відповідним проханням під час зустрічі зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного дня після переговорів Лули і Зеленського.

Лавров попросив відновити роботу Російсько-бразильської комісії високого рівня зі співробітництва - форуму, який обидві країни створили в 1997 році для обговорення торгівлі, інвестицій, технологій, оборони та інших питань. За словами бразильських чиновників, які говорили на умовах анонімності, комісія не збиралася з 2015 року.

Чиновники додають, що Бразилія також зацікавлена у відродженні форуму, розглядаючи його як постійний аспект відносин, який повинен функціонувати.

За словами офіційних осіб, уряди двох країн обговорять можливі дати зустрічі віцепрезидента Бразилії Жеральдо Алькміна та прем’єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

"Зустріч із Зеленським, яка є частиною зусиль України зі згуртування глобальної підтримки для контрнаступу, щоб відбити вторгнення Росії, була одним з основних моментів саміту ООН. Попередня спроба зустрітися, коли обидва були запрошені на травневий саміт Групи Семи у Японії, провалилася, а березневий відеодзвінок майже не зміг послабити напруженість", - нагадує Bloomberg.

Що відомо про відносини України та Бразилії

7 квітня президент Бразилії Луїс запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву словами про те, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, водночас чітко зазначив: Україна не торгує своїми територіями.

16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 

Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". 

22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.

22 травня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту Великої сімки у Японії. В Офісі президента України пояснили, що зустріч не відбулася через "розбіжність у графіках".

3 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою, а також, що він зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі. 

19 липня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту на саміт Євросоюзу та Латинської Америки відмовився називати Москву головним винуватцем конфлікту та заявив, що світ втомився від війни Росії проти України.  

10 вересня президент Бразилії зазначив, що хоче "посадити за стіл переговорів" президентів України Володимира Зеленського і Росії Володимира Путіна на Генасамблеї ООН.

Цього ж дня Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року. Проте невдовзі він змінив свою думку щодо ймовірності арешту російського диктатора, зазначивши, що ці питання вирішують суди.

21 вересня президент України на полях саміту ООН провів зустріч з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою. Зеленський заявив, що за результатами переговорів представник Бразилії продовжить брати участь у засіданнях Формули миру.

Україна
Росія
Володимир Зеленський
Сергій Лавров
Бразилія
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