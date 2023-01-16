Росія може мати сотні ракет Х-22, - речник Повітряних сил Ігнат

Про це він заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

Окрім цього, Ігнат також зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні. Також за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана РФ у вигляді оплати боргів за газ, а частина – утилізована.

Зокрема речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що покарання для російських злочинців неодмінно буде.

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"Вони дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам. Зрозуміло, що це покидьки й злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", – сказав речник.

Ігнат також зауважив, що зараз не проблема знайти ці списки та поіменно дізнатися про всіх – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста.

Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки 14 січня 2023 року по багатоповерхівці у Дніпрі.

Ввечері 14 січня Олексій Арестович у прямому етері на ютубі заявив, що трагедія у Дніпрі - результат роботи української ППО. Після цього російські ЗМІ та пропагандисти почали тиражувати цю фейкову інформацію.

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