Росія може мати сотні ракет Х-22, - речник Повітряних сил Ігнат
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що ракети Х-22 неможливо збити тими засобами протиповітряної оборони, які Україна має на озброєнні
Про це він заявив на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.
Окрім цього, Ігнат також зазначив, що російські запаси відповідних ракет можуть становити сотні. Також за його словами, раніше Україна також мала на озброєнні ракети Х-22, однак частина з них була передана РФ у вигляді оплати боргів за газ, а частина – утилізована.
Зокрема речник Повітряних сил ЗСУ запевнив, що покарання для російських злочинців неодмінно буде.
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"Вони дислокуються зараз на аеродромі "Шайківка" в Росії. Вже і командира оприлюднили, і його сім‘ю. Треба не піддаватися таким речам. Зрозуміло, що це покидьки й злочинці. Вони будуть покарані, це зрозуміло. Я думаю, що списки особового складу, напевно, усього полку, є у наших спецслужб", – сказав речник.
Ігнат також зауважив, що зараз не проблема знайти ці списки та поіменно дізнатися про всіх – від екіпажу, який виконував наказ, до верхівки, яка віддавала наказ стріляти по густонаселеному місту ракетою Х-22, похибка якої може становити до 600 метрів.
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