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Росія перекинула до Казахстану військових, які воювали на Сході України, - InformNapalm

6 січня, 2022 четвер
18:22
Світ Військовослужбовців десантних спецпідрозділів ЗС РФ

До Казахстану прибули військовослужбовці десантних спецпідрозділів ЗС РФ, які брали участь в збройній агресії проти України

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що Росія відправляє до Казахстану військовослужбовців 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Згідно з даними розслідувань ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України, причому не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Сході України. 

Зі складу 98-ї дивізії ВДВ (в/ч 65451) в Україні було помічено військових 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

У виданні повідомляють і про 45-ту ОБрСпП (окрема бригада спеціального призначення) (в/ч 28337), як зазначають волонтери, до 2014 року це був 45-й окремий полк ВДВ. У ньому служив Ігор Гіркін (Стрілков).

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу". 
 

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • У столиці Казахстану Нур-Султані запровадили надзвичайний стан. Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Також в Алмати не працював мобільний зв'язок.
  • Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
  • У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
  • Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
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Росія
Казахстан
скандал
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РФ
війна з Росією
миротворці
InformNapalm
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