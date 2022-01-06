Росія перекинула до Казахстану військових, які воювали на Сході України, - InformNapalm
До Казахстану прибули військовослужбовці десантних спецпідрозділів ЗС РФ, які брали участь в збройній агресії проти України
Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.
Зазначається, що Росія відправляє до Казахстану військовослужбовців 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".
Згідно з даними розслідувань ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України, причому не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Сході України.
Зі складу 98-ї дивізії ВДВ (в/ч 65451) в Україні було помічено військових 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).
У виданні повідомляють і про 45-ту ОБрСпП (окрема бригада спеціального призначення) (в/ч 28337), як зазначають волонтери, до 2014 року це був 45-й окремий полк ВДВ. У ньому служив Ігор Гіркін (Стрілков).
У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
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- На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
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- Президент Касим-Жомарт Токаєв очолив Раду Безпеки та заявив, що планує жорстко реагувати на протести в країні.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
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- У четвер, 6 січня, усі фінустанови Казахстану тимчасово припинили діяльність на тлі масових протестів. За даними поліції, вранці мітингувальники намагалися штурмувати будівлю відомства.
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