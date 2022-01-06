Росія перекинула до Казахстану військових, які воювали на Сході України, - InformNapalm

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

Зазначається, що Росія відправляє до Казахстану військовослужбовців 45-ї окремої бригади спеціального призначення ВДВ, 98-ї дивізії ВДВ та війська Центру спеціального призначення РФ "Сенеж".

Згідно з даними розслідувань ці підрозділи РФ брали участь в агресії проти України, причому не лише в ході операції із захоплення та окупації Криму, а й у бойових діях на Сході України.

Зі складу 98-ї дивізії ВДВ (в/ч 65451) в Україні було помічено військових 217-го парашутно-десантного полку (в/ч 62295) та 331-го парашутно-десантного полку (в/ч 71211).

У виданні повідомляють і про 45-ту ОБрСпП (окрема бригада спеціального призначення) (в/ч 28337), як зазначають волонтери, до 2014 року це був 45-й окремий полк ВДВ. У ньому служив Ігор Гіркін (Стрілков).

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

