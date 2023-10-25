Росія зберегла артилерійський потенціал на лівому березі Дніпра, - британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому районі. Українські захисники будують невеликі плацдарми на східному березі, який вони контролювали з літа.



Водночас Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із правого берега 12 місяців тому.



У британській розвідці зазначають, що лівий берег Дніпра на Херсонщині перебуває під контролем новоствореної 18-ї загальновійськової армії після того, як деякі підрозділи, які раніше перебували в цьому районі, відвели на Оріхівський напрямок на схід.



"Як і в більшості секторів, вирішальним фактором майже напевно є здатність учасників бойових дій вести точний, інтенсивний артилерійський вогонь. Початкові дані свідчать про те, що Росія зберегла значний артилерійський потенціал у радіусі дії річки", - наголосили у міноборони Великобританії.

Операція на лівобережжі Херсонщини

14 і 15 вересня українські військові форсували Дніпро, імовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готуються форсувати Дніпро ще з липня.

20 вересня у Генштабі ЗСУ розповіли про нові плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.

В Інституті вивчення війни заявили, що підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег річки на Херсонщині.

20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня на Херсонщину приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

21 жовтня ISW розповіли, що в ЗСУ продовжують вести масштабніші, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області. Зокрема, українські бійці ведуть бої у селі Кринки.

Також за словами керівниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, щоб "полегшити життя" правому берегу Дніпра, потрібно очистити частину лівого, який залишається під вогнем російських окупантів.