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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіянам дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими, — генерал Марченко про ситуацію на Півдні

Росіянам дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими, — генерал Марченко про ситуацію на Півдні

12 вересня, 2022 понедiлок
23:51
війна з Росією Дмитро Марченко

Станом на 12 вересня лінія фронту на півдні України просунулася на 12 кілометрів. Звільнено понад 500 квадратних кілометрів окупованих територій Півдня

Про це повідомив генерал-майор Збройних сил України Дмитро Марченко.

Він зауважив, що завдяки вдалому плануванню Оперативного командування "Південь", українські військові звільнили 13 населених пунктів окупованого півдня.

"Протягом двох останніх тижнів знищено понад 1 800 російських військових, збиті два літаки, два гелікоптери. Знищені понад 120 танків, понад 130 артилерійських систем, понад 20 реактивних систем залпового вогню. Завдяки сучасній техніці, що нам надають міжнародні партнери, артилерійськими ударами ЗСУ були знищені мости, 150 командних пунктів РФ, близько 70 баз, де зберігаються боєприпаси", — говорить Дмитро Марченко.

Відповідно до зведення Головного управління розвідки, є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені.

"Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовим та звільняти окуповані території", — додав Дмитро Марченко.

  • Михайло Подоляк 12 вересня розповів, що "Z-спільнота" починає усвідомлювати: Кремль "поставив усе на червоне і програв".
  • У вечірньому зведенні за 12 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.
  • У Криму зростає проукраїнський рух. Гауляйтер окупованого півострова 12 вересня відповів погрозами.
  • 12 вересня Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді.
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що станом на вечір, 12 вересня, Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.
  • 12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра
  • Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.
  • Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

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