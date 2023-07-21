Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Судячи з усього, ми спостерігаємо повторення рівно тієї самої траєкторії, яка була на Херсонському напрямку. Коли росіяни намагаються нав'язувати бої на якихось буферних населених пунктах. Думаючи, що вони таким чином виснажать нас, але вони скоріше самі виснажуються. По тому, як росіяни фанатично чіпляються за деякі населені пункти - закрадається сумнів. Схоже росіяни саме не впевнені в своїй лінії фортифікацій", - зазначив він.

На думку Киричевського, варто бути готовими до того, що ще тривалий час (кілька тижнів) наше просування вперед буде вимірюватися показниками - "є часткові успіхи і то добре".

"Далі у росіян почнуть накопичуватися і втрати, і помилки в системі управління. З ймовірністю в 50/50 ближче до листопада якийсь "акт доброї волі" великого масштабу, виключати не варто", - підсумував експерт.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

Станом на 17 липня від початку контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили майже 180 км² території.

18 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень заявив, що Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області - ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту.

21 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине та Новодарівка - Приютне ЗСУ мали успіхи. Військові закріплюються на досягнутих рубежах