Росіяни стягнули до Вугледара великі резерви, - військовий

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Вугледарському напрямку після того, як російські окупанти були вибиті зі своїх позицій у Микільських Дачах, бої перейшли у позиційну фазу. Зараз наші підрозділи завдають вогневе ураження по Микільському, де продовжує перебувати ворог. Маємо розуміти, що росіяни до Вугледара стягнули великі резерви, тому що не так далеко Волноваха – важливий для них логістичний вузол", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

Олександр Войтко розказав, що українські оборонці продовжують знищувати живу силу та техніку російських загарбників. Йдуть активні бойові дії, також є просування наших підрозділів дещо західніше від Вугледара, у районі Великої Новосілки.

"Ворожий контингент на цьому напрямку досить різний, оскільки противник підтягнув багато підрозділів. Тут і бригади морської піхоти, є десантні підрозділи, мотострілецькі та стрілецькі полки, загони з так званої ДНР та "Шторм Z", які використовуються ворогом на більш гарячих та передових позиціях. Ми навіть зустрічали матросів тихоокеанського флоту, яких знімали з кораблів та відправляли для підсилення у ці бригади морської піхоти. Розуміємо, що у загарбників ще багато сил на цьому напрямку, велика кількість як військових, так і техніки. Але наші підрозділи працюють, завдаючи противнику вогневого ураження та знищуючи щодня російських окупантів біля Вугледара", - підкреслив Войтко.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня українські бійці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях.

27 липня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території, на Бахмутському напрямку – ще близько 37 кв. км.

2 серпня Сили оборони вибили російських окупантів з позицій біля Авдіївки у Донецькій області. ЗСУ продовжують стримувати наступ РФ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На фронті протягом 5 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося 30 боєзіткнень, а росіяни втратили 590 військових, 5 танків та реактивну систему залпового вогню.

6 серпня Буданов оцінив контрнаступ ЗСУ: просування військових на Бахмутському напрямку відбувається трохи швидше, ніж на півдні.

Станом на 9 серпня відомо, що українські Сили оборони деокупували понад 40 тисячі квадратних кілометрів нашої землі від російських загарбників з 24 лютого 2022 року.

10 серпня речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов інформував, що Сили оборони мали частковий успіх поблизу Урожайного та Старомайорського, закріплюються неподалік Бахмута

11 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова розказав, що ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут

14 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проінформувала, що на південному фланзі Бахмутського напрямку ЗСУ звільнили вже 40 кв. км території

16 серпня українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.