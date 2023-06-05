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Російська влада не знає, як реагувати на рейди у Бєлгородській області, у суспільстві зростає паніка, - ISW

5 червня, 2023 понедiлок
06:27
Війна з Росією Бєлгород вибух

Рейди підрозділів "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та легіону "Свобода Росії" (ЛСР) у Бєлгородській області РФ показують відсутність у Кремля розуміння, як реагувати на ситуацію. Це викликає хаос в інформпросторі РФ, зростає критика стосовно Москви

Таких висновків дійшли експерти ISW.

Суперечливі російські відповіді та повідомлення про операцію проукраїнських повстанців у Бєлгородській області продовжують свідчити про те, що Москва ще не вирішила, як реагувати на такі обмежені транскордонні рейди.

Додається, що повідомлення, які суперечать одне одному, від офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та рішення губернатора регіону В'ячеслава Гладкова відреагувати на РДК та ЛСР, дозволяють припустити, що міноборони РФ та він не узгоджують свої відповіді на рейди.

Паніка у РФ через події в регіоні

Аналітики ISW раніше зазначали, що російські офіційні особи невідповідно реагували на рейди на територію РФ, намагаючись заспокоїти тривогу, що зростає в країні з приводу війни проти України, а також підтримуючи поточні інформаційні операції у спробах представити своє вторгнення як екзистенційне для Росії.

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"Реакція Росії в основному була зосереджена на інформаційному впливі, і немає жодних ознак того, що російське керівництво встановило ширшу політику запобігання подальшим обмеженим рейдам у прикордонні області Росії", - йдеться у звіті.

Евакуація людей з регіону та перекидання сил

Аналітики додають, що не ясно, чи організує російська влада евакуацію у відповідь на цю діяльність.

Так, боєць РДК заявив 4 червня, що влада Бєлгородської області не організувала оголошених заходів з евакуації в районі Шебекіно, і що громадяни населеного пункту в основному втекли за власним бажанням, залишивши чимало населених пунктів у напівзанедбаному стані.

Водночас Гладков стверджував, що 4000 мешканців цього району наразі перебувають у пунктах тимчасового розміщення через евакуацію.

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Додається, що радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив 4 червня, що дії РДК та ЛСР спонукали керівництво РФ відвернути значні сили для припинення прикордонних вторгнень, хоча аналітики ISW не отримали підтвердження того, що російські сили це зробили.

Критика Кремля через ситуацію у Бєлгородській області

Обмежені рейди та прикордонні обстріли Бєлгородської області дедалі частіше стають предметом критики на адресу російського військового керівництва, зазначається у публікації.

Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин продовжував використовувати ситуацію в Бєлгородській області для критики міноборони РФ 3 та 4 червня, особливо вказавши на відсутність реакції з боку голови відомства Сергія Шойгу, генерал-полковника Олександра Лапіна та начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова.

Додається, що Пригожин запропонував домовитися про звільнення військовополонених, які утримуються РДК та ЛСР, якщо російська влада цього не зробить, і у відповідь на критику своєї пропозиції саркастично заявив, що РФ має проблеми з людьми, у яких є "яйця".

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За даними експертів, відомий воєнкор використав рейд у Бєлгородській області для критики міноборони РФ за те, що воно не фінансує добровольчі формування Бєлгородської територіальної оборони та не розглядає добровольців як справжніх комбатантів.

Додається зокрема, що колишній російський офіцер Ігор Гіркін стверджував, що Кремль не може нічого зробити з ситуацією в Бєлгородській області, не вдаючись до значного відволікання ресурсів, яке, ймовірно, призведе до операції з виснаження, що нагадує штурми Бахмута.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК) повідомили про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Подол Бєлгородської області РФ та входження їхніх передових загонів до міста Грайворона.
  • 2 червня РДК і легіон "Свобода Росії" розпочали другий наступ на Бєлгородщину. Цього разу російські партизани зосередилися на місті Шебекіно.
  • Пізніше, 3 червня, "легіонери" звинуватили путінські війська у "хаотичному обстрілі Бєлгородщини" й запропонували жителям області евакуацію вглиб України.
  • "Прикордонна зона у Бєлгородській області стрімко перетворюється на сіру зону (з боку РФ): покинуті будинки, покинуті жителі, повна відсутність місцевої адміністрації та представників поліції... У цій сірі зоні, що раптово утворилася, РДК намагається закріпитися, щоб потім навести лад", - поінформували своєю чергою 3 червня у РДК.
  • Зранку 4 червня добровольці заявили про бої на підступах до Шебекіно. А вдень РДК і легіон записали відео з двома полоненими, в якому звернулися до обласного керівника В'ячеслава Гладкова. Вони попросили його прийти та забрати полонених підконтрольної Путіну армії. О 16:54 Гладков оприлюднив свою відповідь зі згодою на зустріч заради того аби забрати полонених, але в іншому місті. Але в призначений час, ні пізніше зустріч не відбулася. Гладков написав у телеграмі, що провів "звужений оперативний штаб". Натомість у телеграм-каналі легіону "Свобода Росії" з'явилося чергове відео, в якому Гладкова звинуватили в боягузтві. Бійці стверджують, що полонені живі і їх передадуть в обмінний фонд України.
Росія
Військові новини
Бєлгород
Вагнергейт
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