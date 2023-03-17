Російський Су-27 достатньо просто збив американський дрон, зробивши турбулентний супутній слід, - експерт з авіації Романенко
Валерій Романенко, експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, зазначив, що Су-27 зробив маневр по курсу безпілотника та перевернув його, після чого MQ-9 втратив управління
Про це він розповів в етері Еспресо.
Експерт з авіації прокоментував, як російський літак вразив безпілотник MQ-9 у міжнародному авіапросторі над Чорним морем 14 березня.
"По-перше, росіяни спробували засліпити оптоелектронну систему MQ-9, скинувши на неї авіаційне паливо, а саме газ. Це аварійна система, за технічним описом Су-27, газ скидається з висоти приблизно 1000 метрів. А безпілотник летів на висоті 7500 метрів. Однак, що там відбувалося і як вдалося засліпити безпілотник, ще й придушити радар з синтезованої апертурою (отвір оптичної системи – ред.) – це все не зрозуміло", - зауважив експерт.
Валерій Романенко сказав, що російський Су-27 збив безпілотник дуже просто.
"Політна вага MQ-9 після випрацювання основної частини палива, складає десь 3,5 тонни. Винищувач важить приблизно понад 30 тонн і за розмірами набагато більше за цей дрон. Якщо літак починає робити якісь маневри по курсу безпілотника, то виникає за літаком дуже потужний супутній (повітряна течія у вигляді вихорів, що зриваються переважно з закінцівок крила літака – ред.) турбулентний слід. Ця турбулентність перевертає літаки аж догори дриґом, може на 90 градусів або навіть на 180 градусів. Тобто Су-27 пролетів, зробивши турбулентний супутній слід, а легкий безпілотник просто перевернуло, після чого він втратив управління. Якби там була людина на борту, то вона якось би зорієнтувалася, а наземному екіпажу це зробити важче", - пояснив Романенко.
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