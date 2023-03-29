Розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі - це виклик для НАТО, - депутат Європарламенту Ауштрявічус
Литовський політик, депутат Європарламенту Ауштрявічус зазначив, що режим Лукашенка вже не має вирішального слова у стратегічних й оборонних рішеннях
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Керівництво Білорусі дуже важко прогнозувати. Режим Лукашенка вже не має вирішального слова у стратегічних й оборонних рішеннях, це був тиск з боку Москви. Лукашенко був змушений погодитись на розміщення ядерної зброї. Але Лукашенко представляє це як запит Мінська. Нібито Білорусь відчуває тиск з боку НАТО", - зауважив Ауштрявічус.
За словами депутата Європарламенту, всі заяви Лукашенко наочно показують, що Білорусь дедалі все більше потрапляє до обіймів Росії.
"Росія відверто диктує усі рішення Мінську. Розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі - це виклик для країн НАТО, це фактор залякування. Москва та Мінськ повинні розуміти, що Литва та Польща є країнами НАТО. Тому наша відповідь – це відповідь не Литви та Польщі, це відповідь НАТО", - наголосив Ауштрявічус.
- 25 березня Володимир Путін заявив, що до 1 липня в Білорусі добудують сховище для російської тактичної ядерної зброї.
- В Інституті вивчення війни повідомили, що Путін заявив про розташування тактичної ядерної зброї у Білорусі, аби налякати Захід та знизити ефективність контрнаступу України.
- А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі підвищує рівень відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Своєю чергою радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що цією заявою Володимир Путін зізнається у страху програти війну.
- У МЗС Німеччини розкритикували розміщення Росією ядерної зброї в Білорусі та назвали це "спробою залякування". А Міністерство закордонних справ України відреагувало на наміри Росії розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та вимагає скликати Радбез ООН.
- Своєю чергою голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, якщо РФ розмістить ядерну зброю у Білорусі, то ЄС запровадить нові санкції. Натомість польське міністерство закордонних справ назвало такий намір президента Росії кроком до подальшого втягування країни у військову машину.
- МЗС Литви закликало внести додаткові економічні обмеження проти Москви та Мінська до нового пакету санкцій Євросоюзу через заяви Кремля про розміщення ядерної зброї в Білорусі.
- 27 березня МЗС Китаю заявила, що Пекін не схвалює намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
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