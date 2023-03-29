Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Керівництво Білорусі дуже важко прогнозувати. Режим Лукашенка вже не має вирішального слова у стратегічних й оборонних рішеннях, це був тиск з боку Москви. Лукашенко був змушений погодитись на розміщення ядерної зброї. Але Лукашенко представляє це як запит Мінська. Нібито Білорусь відчуває тиск з боку НАТО", - зауважив Ауштрявічус.

За словами депутата Європарламенту, всі заяви Лукашенко наочно показують, що Білорусь дедалі все більше потрапляє до обіймів Росії.

"Росія відверто диктує усі рішення Мінську. Розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі - це виклик для країн НАТО, це фактор залякування. Москва та Мінськ повинні розуміти, що Литва та Польща є країнами НАТО. Тому наша відповідь – це відповідь не Литви та Польщі, це відповідь НАТО", - наголосив Ауштрявічус.