Розстріл військових у Дніпрі: підозрюваний нацгвардієць Рябчук відмовився від своїх свідчень

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає РБК-Україна.



Нацгвардієць Артем Рябчук, якого підозрюють у вбивстві військових на заводі "Південмаш" у Дніпрі наприкінці січня, відмовився від своїх свідчень. Зараз триває досудове розслідування в цій справі.



"Але це ніяк не впливає на той масив доказової бази, якою володіє слідство.

Досудове розслідування триває. Стосовно ж якогось там можливого на нього психологічного тиску то ця інформація не відповідає дійсності", - зазначили в ДБР.

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