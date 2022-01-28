У Дніпрі оголосили 28-29 січня днями жалоби через розстріл військових на території Південмашу
У зв'язку з розстрілом нацгвардійцем військових на території заводу "Південмаш" у Дніпрі оголосили жалобу 28-29 січня
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Перед міськрадою, на будівлях комунальних закладів і підприємств приспустили державні прапори та повісили траурні стрічки.
Також у місті оголосили 28 та 29 січня днями жалоби.
Мерія міста висловила співуття сім'ям і близьким загиблих військових на Південмаші.
- Нагадаємо, що на території Південмашу нацгвардієць з автомату Калашникова розстріляв п'ятьох військовослужбовців та втік. Нацгвардійця затримали: йому загрожує довічне ув'язнення.
- Нацгвардієць Артемій Рябчук, який розстріляв військових на території Південмашу, розповів хронологію своїх дій.
- Згодом Нацгвардія оприлюднила імена загиблих військових. Троє постраждалих військових перебувають у тяжкому стані, життю ще двох поранених нічого не загрожує.
- ДБР відкрило справу щодо службової недбалості керівництва Нацгвардії.
- Державне бюро розслідувань повідомило про підозру нацгвардійцю Артемію Рябчуку, який розстріляв військових на території Південмашу. А командувач Нацгвардії України Микола Балан подав у відставку через стрілянину у Дніпрі.
- Юрій Лебідь став тимчасовим командувачем Нацгвардії.
- МВС створило спеціальну слідчу комісію для встановлення причин розстрілу.
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