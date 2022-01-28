У Дніпрі оголосили 28-29 січня днями жалоби через розстріл військових на території Південмашу

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.



Перед міськрадою, на будівлях комунальних закладів і підприємств приспустили державні прапори та повісили траурні стрічки.



Також у місті оголосили 28 та 29 січня днями жалоби.



Мерія міста висловила співуття сім'ям і близьким загиблих військових на Південмаші.

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