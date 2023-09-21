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Румунія та Україна розроблять систему ліцензування для зерна

21 вересня, 2023 четвер
05:27
Економіка зерно, пшениця, комбайн

Україна та Румунія спільно розроблятимуть план контролю експорту зерна, він має допомогти захистити румунських фермерів

Про це повідомив міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу, повідомляє Reuters.

Така заява румунського міністра пролунала після того, як українська сторона запропонувала Європейській комісії, а також Румунії, Польщі, Болгарії, Словаччині та Угорщині план експортного контролю для пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпаку для захисту місцевих ринків.

Бухарест схвалив запровадження експортних ліцензій на низку сільськогосподарських продуктів для експорту до п'яти східних країн ЄС.

"Експортні ліцензії для українських компаній набудуть чинності через 30 днів. За цей час Румунія також створить чітку процедуру ліцензування імпорту для румунських фермерів та переробників", - сказав він.

Барбу висловив упевненість, що цей механізм, запропонований ЄК та прийнятий на озброєння Україною та узгоджений нами, буде повністю функціонувати

За його словами, Румунія видаватиме ліцензії на імпорт лише вітчизняним фермерам та переробникам харчових продуктів, яким необхідно поповнювати запаси, а не посередникам. Чиновник додав, що перевірки безпеки будуть проводитись при всьому імпорті.

Що відомо про заборону на імпорт агропродукції з України

7 квітня Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня країна затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. 

У квітні БолгаріяСловаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України. 

5 червня Європейський Союз ухвалив рішення продовжити заборону на імпорт окремих видів сільськогосподарської продукції з України для п’яти членів ЄС до 15 вересня, але пообіцяв поступово їх скасувати.

Європейська комісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна подасть позов до Світової організації торгівлі та може у відповідь заборонити імпорт товарів з Польщі, Угорщини та Словаччини.

Натомість 20 вересня президент Анджей Дуда розкритикував дії України щодо польського ембарго на українське зерно і заявив, що він та його уряд захищатимуть інтереси польських фермерів.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН і заявив про можливе розширення заборони на експорт продуктів, якщо Київ продовжить "загострювати конфлікт".

Словаччина вже вивчає запропонований Україною план експорту сільськогосподарської продукції та вважає його таким, що може бути прийнятим

Світ
ЄС
Румунія
Єврокомісія
зерно
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