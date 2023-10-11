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Румунія завершила розслідування щодо падіння на її території російських дронів

11 жовтня, 2023 середа
22:57
Світ Румунія

У Румунії завершилось розслідування стосовно випадків падіння російських дронів на територію країни

Про це повідомляє Digi24.

За даними слідства, на території держави-члена НАТО дійсно падали російські безпілотники, які збивала українська ППО. Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар зазначив, що слідство завершило техекспертизу фрагментів дронів, які були вилучені із двох місць. Звіт передали до генеральної прокуратури.

"Безпілотники були вражені засобами ППО України під час атак на порт Ізмаїл і увійшли в неконтрольований курс поблизу цілі, що призвело до випадкового проникнення в національний повітряний простір і падіння поблизу, на румунській території", - сказав керівник румунського міноборони.

За словами Тілвара, Румунія не виявила умислу в жодній з цих ситуацій, територія країни не була ціллю, а удар мав випадковий характер.

Він також відповів, чому системи радарів і раннього попередження не змогли помітити дрони. Це пов'язано з низькою висотою, на якій вони летіли і їх неконтрольованим рухом.

Інциденти з падінням осколків дронів у Румунії

У ніч із 3 на 4 вересня Росія здійснила масовий удар по півдню України іранськими дронами-камікадзе. За інформацією прикордонників, деякі з дронів упали й вибухнули на території Румунії – країни-члена НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив про наявність фотодоказів падіння дронів у Румунії.

Натомість у МЗС Румунії заявили, що атаки безпілотників, здійснені РФ, не становили прямої військової загрози їхній національній території чи територіальним водам. А 5 вересня очільник Румунії Клаус Йоганніс заявив, що на території країни не падали ні безпілотники Росії, ні будь-які деталі.  

OSINT-аналітики натомість встановили, що російський безпілотник впав на території Румунії неподалік одного з прикордонних сіл. 

Уже 6 вересня міністр оборони Румунії Анхель Тілвар підтвердив, що команда міністерства виявила на території країни ймовірні шматки російського безпілотника. Румунія повідомила НАТО про виявлені на її території фрагменти, які схожі на безпілотник армії Росії. Альянс висловив підтримку й заявив, що слідкує за розвитком подій.

12 вересня стало відомо, що міноборони Румунії почало зводити укриття для населення в селі Плауру, що розташоване неподалік українського Ізмаїла.

Водночас очільник уряду країни Марчел Чолаку заявив, що причин для занепокоєння немає, й закликав заспокоїти населення.

14 вересня міністерство закордонних справ Румунії висловило "рішучий протест" Росії через потрапляння уламків дронів на територію країни, також викликає посла РФ та консультується з НАТО.

Згодом заступник начальника штабу оборони Румунії Георгіца Влад заявив, що армія готова за необхідності збивати російські дрони.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що під час російської атаки на Одещину в ніч на 30 вересня система радіолокаційного спостереження зафіксувала можливе порушення повітряного простору країни.

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску розкритикувала регулярні повітряні атаки Росії на південні порти України, які межують із її країною, і назвала дії РФ воєнними злочинами.

Через нічну ворожу атаку по припортовій інфраструктурі Одещини в ніч на 6 жовтня призупинив роботу поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Україна
Румунія
ППО
Війна з Росією
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